Feligresía duranguense festeja el Día de San Judas Tadeo

Con motivo del Día de San Judas Tadeo, en varios templos y parroquias de los distintos municipios del estado se organizaron actividades especiales a las que acuden los creyentes a cumplir mandas y dar gracias por los favores recibidos.

Con profunda devoción y la participación de la comunidad, también en algunos hogares particulares se organizaron para esta fecha danzas y la tradicional reliquia para compartir.

Y es que, para la feligresia duranguense esta es una de las festividades religiosas de mayor arraigo y tradición por lo que cada 28 de octubre las actividades religiosas giran en torno al “Patrono de las causas difíciles e imposibles”.