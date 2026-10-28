Feligresía duranguense festeja el Día de San Judas Tadeo
Con motivo del Día de San Judas Tadeo, en varios templos y parroquias de los distintos municipios del estado se organizaron actividades especiales a las que acuden los creyentes a cumplir mandas y dar gracias por los favores recibidos.
Con profunda devoción y la participación de la comunidad, también en algunos hogares particulares se organizaron para esta fecha danzas y la tradicional reliquia para compartir.
Y es que, para la feligresia duranguense esta es una de las festividades religiosas de mayor arraigo y tradición por lo que cada 28 de octubre las actividades religiosas giran en torno al “Patrono de las causas difíciles e imposibles”.
En la capilla de San Judas Tadeo y San Simón, de la colonia Armando del Castillo Franco las actividades iniciaron desde el pasado 19 de octubre con el rezo diario del Santo Rosario, así como la procesión comunitaria por las calles de la colonia, con la imagen del santo, mientras que hoy miércoles la actividades iniciaron con las mañanitas y una misa por la salud de los enfermos.