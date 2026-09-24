Nosotros

Bautizo

Felipe recibe el Sacramento del Bautismo

Familiares y amigos se sumaron a esta celebración familiar.

Durante la emotiva ceremonia religiosa. (Foto: Melissa Silva)

Durante la emotiva ceremonia religiosa. (Foto: Melissa Silva)

DINORA G. SOLÍS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

En una emotiva y alegre ceremonia religiosa, el pequeño Felipe recibió las aguas bautismales rodeado del amor de su familia y seres queridos.  

El bello festejo contó con la presencia de sus amorosos padres, Felipe de Jesús Favela Reyes y Yey Bojórquez Martínez, quienes con gran gozo acompañaron a su hijo en este importante paso de su vida fe e iniciación cristiana.  

Como madrinas, asumieron el compromiso de guiar y acompañar el crecimiento del pequeño: Donaji Bojórquez Martínez,  Analy Elenes Velázquez,  Leslie Favela Reyes y Alejandra Favela Reyes.

 Durante la ceremonia eucarística, el sacerdote bendijo la vida de Felipe, mientras los asistentes compartieron momentos llenos de fe, dicha y bendiciones para el pequeño.



El pequeño Felipe con sus papás, Yey Bojórquez Martínez y Felipe de Jesús Favela Reyes. (Foto: Melissa Silva)
El pequeño Felipe con sus papás, Yey Bojórquez Martínez y Felipe de Jesús Favela Reyes. (Foto: Melissa Silva)




Muy contento el nuevo católico rodeado de sus papás y sus madrinas. (Foto: Melissa Silva)
Muy contento el nuevo católico rodeado de sus papás y sus madrinas. (Foto: Melissa Silva)


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: bautizo Durango aguas bautismales Favela, Felipe, Bojórquez, vida

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nosotros
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas