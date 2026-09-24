Felipe recibe el Sacramento del Bautismo

En una emotiva y alegre ceremonia religiosa, el pequeño Felipe recibió las aguas bautismales rodeado del amor de su familia y seres queridos.

El bello festejo contó con la presencia de sus amorosos padres, Felipe de Jesús Favela Reyes y Yey Bojórquez Martínez, quienes con gran gozo acompañaron a su hijo en este importante paso de su vida fe e iniciación cristiana.

Como madrinas, asumieron el compromiso de guiar y acompañar el crecimiento del pequeño: Donaji Bojórquez Martínez, Analy Elenes Velázquez, Leslie Favela Reyes y Alejandra Favela Reyes.

Durante la ceremonia eucarística, el sacerdote bendijo la vida de Felipe, mientras los asistentes compartieron momentos llenos de fe, dicha y bendiciones para el pequeño.

El pequeño Felipe con sus papás, Yey Bojórquez Martínez y Felipe de Jesús Favela Reyes. (Foto: Melissa Silva)