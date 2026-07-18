Feria de Durango 2026: ¿Compraste boletos para Jorge Medina y Josi Cuen? Así será el reembolso

El concierto "Juntos", protagonizado por Jorge Medina y Josi Cuen y programado para el próximo 24 de julio en la ExpoBandas de la Feria de Durango 2026, fue cancelado por cuestiones de logística y operación, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización del evento.

A través de una publicación en sus redes sociales, los organizadores informaron que la decisión fue tomada por motivos operativos y expresaron su intención de regresar próximamente con un espectáculo de calidad, por ello, pidieron al público mantenerse atento a sus redes sociales y canales oficiales para futuras novedades.

Reembolso

Respecto a los boletos adquiridos, se dio a conocer que la empresa Boletea será la encargada de coordinar el proceso de reembolso. Las personas que compraron sus entradas deberán ingresar al sitio web oficial en la sección de reembolsos a partir de este lunes 20 de julio para iniciar el trámite.

Los organizadores señalaron que será necesario contar con los datos de la compra, leer cuidadosamente la información disponible en la plataforma y seguir las instrucciones indicadas para completar el proceso de devolución.

Adicionalmente, se puso a disposición el correo [email protected] y el número de WhatsApp 871-102-4187, donde se podrán resolver más dudas,

Finalmente, tanto la empresa boletera como la gira “Juntos Tour” agradecieron la comprensión del público y lamentaron las molestias ocasionadas por la cancelación.