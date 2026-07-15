Feria de Durango 2026: ¿Cuánto costará el acceso al estacionamiento del recinto este año?

¡Empieza la cuenta regresiva! Este viernes arrancará la Feria de Durango 2026, por lo que la expectativa en torno al evento ya es alta. En medio de la espera, una de las preguntas más frecuentes que surge en torno a la fiesta de la ciudad es acerca del estacionamiento del recinto. ¿Cuánto costará en esta edición? Te contamos lo que debes saber.

Hace ya un par de meses se dio a conocer que en este 2026, la Feria de Durango comenzará el viernes 17 de julio y se extenderá a lo largo de poco más de dos semanas, hasta concluir su edición el domingo 2 de agosto.

Cartelera de conciertos

Poco después de que se anunciara que esta edición de la Feria se desarrollaría en dichas fechas, se anunció la cartelera de conciertos que conformarán tanto la Velaria como el Palenque, incluyendo shows pensados para todas las edades y gustos.

Desde conciertos de talla internacional como Marco Antonio Solís “El Buki”, hasta shows infantiles como el de Lara Campos, se espera que este año la asistencia de familias duranguenses sea alta.

¿Cuál es el horario de la Feria?

Aunque a través de las redes sociales de la Feria de Durango no se han dado a conocer de manera oficial los horarios en los que permanecerá abierto el recinto ferial, se prevé que abra cerca del mediodía; sin embargo, las actividades comenzarían más tarde, pues incluso el transporte gratuito arranca sus rutas a partir de las 16:00 horas entre semana y a partir de las 14:00 horas los fines de semana.

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¿Cuál será el precio del estacionamiento?

A solo unos días del arranque de la Feria de Durango, comienzan en redes sociales las dudas en torno al evento, en especial acerca de los accesos al recinto.

Una de las dudas más comunes es el costo de acceso al estacionamiento, que este año, al igual que en ediciones anteriores de la Feria, tendrá un precio único sin importar las horas que los asistentes permanezcan el recinto ferial.