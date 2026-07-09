Feria de Durango 2026: estos artistas del Palenque tienen más de mil boletos sin vender

A unos días del arranque de la Feria Nacional Francisco Villa 2026, varios de los conciertos programados en el Palemque aún cuentan con una cantidad importante de boletos disponibles, de acuerdo con una revisión realizada al mapa de asientos de la plataforma Ticket1.

Aunque algunos espectáculos ya muestran un avance importante en sus ventas, otros todavía mantienen una amplia disponibilidad, por lo que quienes aún no adquieren sus entradas todavía tienen oportunidad de encontrar lugares en diferentes zonas del recinto.

También te puede interesar: Feria de Durango 2026: esto cobraron los artistas que menos han vendido boletos

¿Quiénes han vendido menos?

El concierto que actualmente registra la mayor cantidad de boletos pendientes por vender es el de Lenin Ramírez y Al Tiro, con un estimado de 1,759 entradas aún disponibles.

Detrás aparece Luis R. Conríquez, quien mantiene alrededor de mil 493 boletos por vender, mientras que Los Canelos y Sembradores también presentan una disponibilidad considerable, con aproximadamente mil 435 localidades libres.

Estas cifras reflejan que, pese a la expectativa que generan estos artistas dentro del regional mexicano, todavía existe un amplio margen para que las ventas aumenten conforme se acerquen las fechas de sus presentaciones.

Banda MS y Edén Muñoz también conservan disponibilidad

En un segundo grupo aparecen Banda MS y Edén Muñoz, ambos con un aproximado de 868 boletos aún disponibles para sus respectivos conciertos.

Si bien estas cantidades son menores en comparación con otros eventos de la cartelera, siguen representando cientos de espacios que todavía pueden ser adquiridos por el público durante los próximos días.

Cabe señalar que todas las cifras corresponden a un estimado realizado mediante la revisión del mapa de disponibilidad de Ticket1 , por lo que pueden modificarse en cualquier momento debido a nuevas compras, cancelaciones o actualizaciones realizadas por la boletera.

Así va la disponibilidad estimada de boletos

Lenin Ramírez y Al Tiro : 1,759 boletos disponibles.

: boletos disponibles. Luis R. Conríquez : 1,493 boletos disponibles.

: boletos disponibles. Los Canelos y los Sembradores : 1,435 boletos disponibles.

: boletos disponibles. Banda MS: 868 boletos disponibles.

Segundo concierto de Edén Muñoz: 868 boletos disponibles.

Carín León: 217 boletos disponibles.

Con todavía varios días por delante antes del inicio de la Feria, las ventas podrían incrementarse de manera importante conforme se acerquen las presentaciones. No obstante, al corte de esta revisión, estos conciertos aún mantienen desde cientos hasta más de mil boletos disponibles para el público.