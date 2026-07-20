Feria de Durango 2026: ¿Qué artista se presenta en la Velaria este lunes 20 de julio?

Las actividades diarias de la Feria de Durango continúan, y sin duda las presentaciones de la Velaria son uno de los eventos más esperados por los visitantes. Si tienes plan de asistir al recinto ferial este lunes, ¡este es el show que podrías presenciar!

Desde el pasado viernes 17 de julio, la Feria regresó a la ciudad de Durango, por lo que han sido ya miles de duranguenses y turistas que han acudido a las instalaciones feriales para pasar un rato familiar y ser parte de alguna de las actividades que se ofrecen al público, desde la zona de juegos mecánicos, el área de comida, o la agenda cultural y deportiva.

Sin embargo, uno de los eventos más esperados por muchos son los conciertos y espectáculos que se ofrecen diariamente en la Velaria de la Feria de Durango, que este año reunirá diversos show pensados para todas las edades y gustos.

Te podría interesar: Cancelan uno de los conciertos de la Feria de Durango 2026 a solo días del evento

¿Quién se presentará en la Feria HOY?

Desde hace un par de meses, se dio a conocer la cartelera oficial de la Feria de Durango, tanto para la Velaria como para el Palenque.

De acuerdo con el calendario, este lunes 20 de julio corresponde al turno de Adrián Uribe, quien llegará a la Velaria para ofrecer al público de la Feria un show de comedia que promete sacar una risa a quien acuda.

Adrián Uribe es uno de los comediantes más reconocidos de México, con una trayectoria que abarca la televisión, teatro, cine y conducción.

A lo largo de los años ha dado vida a personajes que se volvieron parte de la cultura popular, como El Vítor, Carmelo, Poncho Aurelio y Paulo, los cuales lo llevaron a consolidarse como una de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano.

Quizá te interese: Feria de Durango 2026: cancelan otro concierto, ahora en el Palenque

En el escenario, el actor presenta espectáculos en los que combina rutinas de comedia, improvisación e interacción con el público, además de retomar algunos de sus personajes más emblemáticos.

El show de Adrián Uribe en la Velaria comenzará en punto de las 20:00 horas de este lunes.

¿No tienes boletos? ¡No te preocupes!

Tras el anuncio de la cartelera de la Feria de Durango hace un par de meses, arrancó la venta de boletos a través de la plataforma de TicketStar.

Si bien, para el show de Adrián Uribe ya no hay boletos disponibles en la plataforma, cabe recordar que la mayor parte del recinto es de entrada gratuita, por lo que aquellas personas que lleguen con anticipación podrán entrar a la Velaria para disfrutar del show.