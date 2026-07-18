Feria de Durango 2026: cancelan otro concierto, ahora en el Palenque

Continúan las cancelaciones de conciertos programados programados en la Feria de Durango 2026, pues este sábado 18 de julio se confirmó que otro de los espectáculos ya no se llevará a cabo, aunque en esta ocasión se trata de una presentación contemplada dentro de la cartelera del Palenque.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado difundido en redes sociales por el propio artista, quien informó que el evento previsto para este domingo 19 de julio quedó suspendido y que las personas que ya adquirieron boletos podrán solicitar el reembolso de sus entradas.

¿Qué concierto fue cancelado?

Se trata de la presentación de Lenin Ramírez, quien tenía previsto subir al escenario del Palenque de la Feria de Durango 2026 este domingo 19 de julio.

Mediante un comunicado oficial, el cantante informó que el evento "no se va a realizar por motivos ajenos a nuestro equipo y a nuestra empresa", sin ofrecer mayores detalles sobre las causas que originaron la cancelación.

"A todos nuestros fans, medios de comunicación y público en general: por medio del presente, informamos que el evento programado para el Palenque de Durango el próximo domingo 19 de julio no se va a realizar por motivos ajenos a nuestro equipo y a nuestra empresa", señala el mensaje.

Además, el intérprete agradeció el respaldo que ha recibido por parte del público duranguense y expresó su deseo de regresar próximamente para ofrecer el espectáculo.

"Agradecemos profundamente la comprensión de nuestro público de Durango, quienes siempre nos brindan su apoyo incondicional. Esperamos poder reencontrarnos muy pronto para ofrecerles el show que merecen".

¿Cómo será el reembolso?

En el mismo comunicado se informó que las personas que compraron boletos para el concierto podrán solicitar el reembolso a partir del lunes 20 de julio.

El proceso se realizará a través de Taquilla 1, en Paseo Durango, punto que fue habilitado para atender a quienes resultaron afectados por la cancelación del evento.

Hasta el momento no se han dado a conocer requisitos adicionales para el trámite, por lo que se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a las redes oficiales del artista y de la boletera en caso de que se publique información complementaria.

Feria de Durango 2026 suma otra cancelación

Con la suspensión del concierto de Lenin Ramírez, la Feria de Durango 2026 acumula ya dos cancelaciones en menos de 24 horas.

Horas antes también se informó que la presentación de JUNTOS, encabezada por Jorge Medina y Josi Cuen, prevista para el 24 de julio en la ExpoBandas, fue cancelada por cuestiones de logística y operación.

Hasta ahora, ninguno de los organizadores del Palenque ha emitido un posicionamiento adicional respecto a la cancelación del espectáculo de Lenin Ramírez.

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