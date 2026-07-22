Feria de Durango 2026: ¿Qué artista se presenta HOY miércoles 22 de julio en la Velaria?

La agenda artística de la Feria de Durango 2026 continúa este miércoles con un nuevo concierto en la Velaria, uno de los escenarios que mayor afluencia registra durante la celebración. Si estás pensando en visitar el recinto ferial esta noches, todavía estás a tiempo para disfrutar de una de las programaciones para este día.

Desde que comenzó la Feria el pasado 17 de julio, miles de personas han acudido a las instalaciones para recorrer los pabellones comerciales, disfrutar de la oferta gastronómica, subir a los juegos mecánicos y participar en las distintas actividades culturales y familiares que se realizan diariamente.

Además de estas atracciones, la cartelera musical se ha convertido en uno de los mayores motivos para visitar el recinto, ya que cada noche se presentan artistas de diferentes géneros, ofreciendo opciones para públicos de todas las edades y gustos.

¿Quién se presenta este miércoles en la Velaria?

Después del espectáculo que ofreció Joss Favela la noche del martes, este miércoles 22 de julio será el turno de El Tri, agrupación que ha dejado una huella importante dentro del rock mexicano y que continúa recorriendo los escenarios del país con su gira.

Con Alex Lora al frente, la banda ha permanecido vigente durante más de cinco décadas gracias a un estilo muy particular caracterizado por letras que hablan de la vida cotidiana, críticas sociales y experiencias con las que muchos de sus seguidores se identifican.

Durante su trayectora, El Tri ha publicado una amplia discografía y ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales.

Entre los temas más representativos de su carrera destacan “Triste canción”, “Pobre soñador”, “Las piedras rodantes” y “A.D.O.”, canciones que regularmente forman parte de su repertorio en vivo.

Uno de los aspectos que distingue sus conciertos es la energía que transmite Alex Lora sobre el escenario, lo que ha convertido sus presentaciones en un referente para los seguidores del rock en español.

¿A qué hora inicia el concierto?

Al igual que en conciertos anteriores de la Velaria, la programación oficial indica que el concierto del El Tri está previsto para comenzar a las 20:00 horas de este miércoles 22 de julio en la Velaria.

Debido a la expectativa que genera el concierto, así como la trayectoria de la agrupación, se recomienda llegar con tiempo suficiente para ingresar al recinto y encontrar un buen lugar antes de que inicie el espectáculo.

¿Se pueden conseguir boletos?

Las zonas preferente de la Velaria comenzaron a venderse a través de la plataforma de TicketStar, al igual que de los otros conciertos de este recinto.

A pesar de que este evento ya no cuenta con entradas a la venta, es importante recordar que el concierto también podrá disfrutarse desde la zona de acceso general, la cual está incluida con la entrada a la Feria de Durango.

Por ello, si aún no decides qué hacer esta noche, asistir al concierto de El Tri puede ser una opción, aunque lo más recomendable es llegar con anticipación, ya que se espera una importante asistencia para ver en vivo a la banda.