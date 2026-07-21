Feria de Durango 2026: Esta es la agenda completa de actividades para HOY martes 21 de julio

Con el inicio de una nueva semana, arranca también una nueva agenda de actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones en el que se lleva a cabo la Feria de Durango 2026, que contará una variedad de eventos tanto deportivos, culturales, e incluso los esperados conciertos. Si tienes pensado ir este martes, aquí te traemos lo que podrás hacer en el recinto.

En este 2026, la Feria de Durango contemplará poco más de dos semanas llenas de actividades desde culturales hasta deportivas, con una agenda que comenzó desde el pasado viernes 17 de julio con la inauguración de la fiesta de la ciudad.

La Feria de Durango permanecerá este año hasta el domingo 2 de agosto, periodo en el que se llevarán a cabo 17 conciertos en la Velaria, 9 en el Palenque, además de los clásicos puestos de comida, juegos mecánicos y otras actividades recreativas.

Joss Favela traerá la música a la Feria este martes

Dentro de la cartelera de la Velaria, para este martes el cantante Joss Favela será quien subirá al escenario para deleitar al público con algunos de sus temas más conocidos, como “Con Todo Respetillo” y “No Me Lo Mandes Decir”.

Al igual que las demás presentación de la Velaria, el concierto de Joss Favela tendrá una zona de acceso con boletos que salieron a la venta a través de TicketStar desde que se anunció la cartelera. Sin embargo, la mayor parte del recinto será de acceso gratuito, por lo que bastará con llegar con anticipación para lograr tener un lugar para escuchar al cantante sinaloense.

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En cuanto al Palenque, este martes no se realizarán presentaciones, pues estas reanudarán hasta el jueves 23 de julio.

Actividades para este martes 21 de julio

De acuerdo con información dada a conocer por la misma organización de la Feria, este martes 22 de julio no se contemplan actividades especiales de la Feria Cultural ni de la Feria Deportiva.

Sin embargo, diariamente en la Feria se pueden encontrar diversa actividades, tanto gratuitas como con costo adicional, para todas las edades.

En la Feria Ganadera, los que asistan a la Feria podrán encontrar la Exposición Nacional de Ganado Beefmaster, donde participan expositores dedicados a esta raza bovina en específico.

El lago de la Feria será un punto de encuentro para varias actividades.

Con un costo de 100 pesos por persona y un horario de 15:00 a 23:00 horas, los asistentes que busquen emociones fuertes podrán disfrutar de la tirolesa sobre el lago, mientras que aquellos que prefieran una actividad más relajada podrán dar paseos en lancha, de 13:00 a 02:00 horas, con un costo de 50 pesos por persona.

Además, en el mismo lago se ofrece un show nocturno de video y luces, que se presenta diariamente en un horario de 22:00 a 22:30 horas.

Este año además, la Feria organiza actividades recreativas en el pasillo central de la Feria, que van desde juegos gigantes hasta otras dinámicas tanto para niños como para adultos, que están disponibles durante todo el día.

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Espectáculo en la pista de hielo

Al igual que en ediciones anteriores de la Feria, este año se volvió a instalar la pista de hielo gratuita, con un horario de lunes a jueves de 12:00 a 17:00 horas, y viernes, sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

En esta misma zona se ofrece diariamente el show “The Greatest Showman” sobre hielo, con funciones de lunes a jueves a las 18:00 y 20:00 horas, y los viernes, sábados y domingos a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

La agenda de actividades de la Feria se renovará día con día, y podrás consultarla a través del sitio web de El Siglo de Durango.

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