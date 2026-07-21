Feria de Durango 2026: ¿Aún sin planes? Este artista se presentará en la Velaria HOY 21 de julio

Las actividades de la Feria de Durango 2026 continúan este martes con una nueva presentación en la Velaria, uno de los espacios que noche tras noche reúne a cientos de asistentes para disfrutar de conciertos y espectáculos incluidos con el acceso al recinto ferial. Si tienes pensado acudir este 21 de julio, este es el artista que subirá el escenario.

Desde el arranque de la Feria el pasado 17 de julio, miles de duranguenses y visitantes han recorrido las instalaciones para disfrutar de los juegos mecánicos, la oferta gastronómica, las exposiciones y las distintas actividades culturales y recreativas que formal parte del programa de este año.

Sin embargo, los conciertos de la Velaria siguen siendo uno de los principales atractivos para quienes visitan la Feria, pues durante varias semanas desfilarán artistas de distintos géneros musicales y espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

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¿Quién se presenta en la Velaria HOY?

Luego de la presentación del comediante Adrián Uribe la noche del lunes, este martes 21 de julio será el turno de Joss Favela, quien llegará a la Feria de Durango 2026 con un concierto en el que interpretará algunos de los temas que lo han convertido en uno de los compositores e intérpretes más destacados del regional mexicano, como “Me Hubieras Dicho” y “Cuando Fuimos Nada”.

El cantante sinaloense ha construido una carrera que combina su faceta como intérprete con la de compositor, logrando posicionarse gracias a canciones que han sido éxito tanto en su voz como en la de otros artistas del género.

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A lo largo de su trayectoria ha lanzado varios álbumes y sencillos que le han permitido consolidarse con un estilo que mezcla la música norteña y la banda con letras de desamor, experiencias personales e historias cotidianas, convirtiéndose en uno de los representantes de la nueva generación del regional mexicano.

En sus presentaciones, Joss Favela suele combinar sus canciones más conocidas con otros temas que lo han marcado en distintas etapas de su carrera, ofreciendo conciertos en los que mantiene una constante interacción con los asistentes.

¿A qué hora comienza el concierto?

De acuerdo con la cartelera oficial de la Feria de Durango 2026, el concierto de Joss Favela en la Velaria está programado para iniciar a las 20:00 horas de este martes 21 de julio.

Como ocurre con el resto de las presentaciones, se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso al recinto y encontrar un buen lugar dentro del área gratuita.

¿Todavía hay boletos?

Al igual que los demás conciertos de la Velaria, la plataforma de TicketStar fue la encargada de la venta de boletos.

Si tienes pensado adquirir boletos para el concierto de hoy, ¡hay buenas noticias! Pues a través de la plataforma aún están disponibles algunas entradas en las secciones Oro, con un costo de 300 pesos, así como unos cuantos en sección Platino, a un precio de 400 pesos.

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Sin embargo, aunque algunas áreas ya registran poca disponibilidad, y la sección central ya está agotada es importante recordar que gran parte de la Velaria cuenta con acceso gratuito para los visitantes de la Feria.

Por ello, quienes planeen asistir al concierto de Joss Favela podrán ingresar sin costo a la zona general, siempre y cuando lleguen con tiempo suficiente antes del inicio del espectáculo, ya que se espera una importante afluencia de asistentes para esta presentación.