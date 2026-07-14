Feria de Durango: Estos son los eventos culturales programados del 18 de julio al 1 de agosto

La Feria de Durango tendrá una programación artística que se desarrollará del 18 de julio al 1 de agosto con espectáculos gratuitos que abarcarán distintas disciplinas artísticas.

El programa contempla presentaciones en dos espacios, el Escenario Abanico Amarillo y el Escenario de la Fuente del Pasillo Principal , donde el público podrá disfrutar de música, danza folclórica, concursos de canto, representaciones históricas y diversas expresiones artísticas que reflejan la riqueza cultural de Durango.

Las actividades iniciarán el sábado en el Escenario Abanico Amarillo, con presentaciones a partir de las 17:00 horas de la Rondalla Ex A FECA, seguida por la Rondalla Varonil Universitaria a las 18:00 horas y la Rondalla Durango a las 19:00 horas. El domingo, también desde las 17:00 horas, se presentarán Invitación Norteña, Los Muchachos del Norte a las 18:00 horas y el Taller de Danza Femenil “Felipe Ángeles” a las 19:00 horas.

CALLEJONEADA Y CONCURSOS

La programación continuará el 22 de julio con Insana Dualidad a las 17:00 horas, Lost Media a las 18:00 horas y Ático a las 19:00 horas. El 23 de julio se realizará el Concurso de Canto Infantil a las 17:00 horas, mientras que el concurso Juvenil y Adultos dará inicio a las 18:30 horas. El 24 de julio, a las 17:00 horas, se presentará Auri Estudio “Vuelo Mundial”, y a las 18:30 horas tendrá lugar la gran final de los concursos de canto.

El 25 de julio, el público disfrutará del Grupo de Danza Folklórica “Toltecatl” a las 17:00 horas y del Grupo Folklórico “Tierra Mestiza” a las 18:00 horas. Un día después la jornada comenzará a las 17:00 horas con la Callejoneada de la ESMUMEX, continuará con el Tamborazo “Las Indomables” a las 18:00 horas y concluirá con el Ballet Folklórico Huichol a las 19:00 horas.

Las actividades seguirán el 29 de julio con el Grupo Folklórico Izcalli a las 17:00 horas, el Grupo Folklórico Toltekiani a las 18:00 horas y el Conjunto Típico Sahuatoba a las 19:00 horas.

ÚLTIMOS EVENTOS

El 30 de julio se presentarán el Grupo Folklórico Xochiquetzal y el cantante México Pedro, ambos a las 17:00 horas, mientras que el Grupo Folklórico Ometéotl ofrecerá su espectáculo a las 18:30 horas. La programación del Escenario Abanico Amarillo concluirá el 1 de agosto con Folklórico Aztlán y Hiromi Luna a las 17:00 horas, Folklórico Victoria de Durango a las 18:00 horas, y a las 19:00 horas el Ballet Folklórico Xiotalh, junto con las presentaciones de Jessy Luna y Camila Ayala.

Por su parte, el Escenario de la Fuente del Pasillo Principal ofrecerá una programación especial en fechas seleccionadas. El 20 de julio, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la Representación de la Emboscada a Francisco Villa ; a las 19:00 horas se presentará la Banda de Música de la III Región Militar y, a las 21:00 horas, el Grupo Los Palos.

Las actividades continuarán el 29 de julio, a las 21:00 horas, con el tradicional Baile del Recuerdo, amenizado por Los Recuerdos y la Banda Show Crisol. Finalmente, el 31 de julio, también a las 21:00 horas, se realizará el concierto “Queremos Rock”, con la participación de Delirio Sur, Not New, Black Shine y Ultravioleta, ofreciendo una noche dedicada a este género musical.