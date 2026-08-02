Feria de Durango: ¿Habrá zona gratuita en el concierto de Marco Antonio Solís? Esto sabemos

Este domingo 2 de agosto se llevará a cabo uno de los conciertos más esperados y uno de los último de la Feria de Durango 2026, en donde uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel nacional y mundial deleitará a los asistentes con sus grandes éxitos.

Hablamos de Marco Antonio Solís, quien llegará al escenario del estacionamiento 2 en punto de las 20:00 horas , donde algunas personas ya comienzan a llegar para estar a tiempo.

Los boletos para el concierto comenzaron a agotarse desde su anuncio, pues muchos duranguenses se encontraban emocionados de que pisara la tierra del cine.

Esta presentación forma parte de su Tour 2026 "Gratitud", por lo que la lista de canciones que podría interpretar se basa en las más reconocidas como: "Si No Te Hubieras Ido", "Más Que Tu Amigo", "O Me Voy O Te Vas", "Mi Eterno Amor Secreto", "La Venia Bendita", entre otros.

Pese a que muchas personas ya tiene su boleto para ingresar y disfrutar del show, hay quienes aún buscan la manera de poder verlo.

¿Todavía hay boletos y cuánto cuestan?

Los precios de los boletos fueron revelados horas después de darse a conocer la cartelera; la zona fan con un costo de 3 mil 500 pesos y la zona VIP 2 mil 500 pesos.

Antes de la publicación de esta nota se revisó la página de la boletera y ya se habían agotado todos los lugares.

¿Habrá una zona gratuita en el concierto?

Como en todos las presentaciones que se han realizado en la Velaria tiene una zona gratuita, muchos fans del "Buki" se han cuestionado si su concierto también tendrá ese beneficio.

Según la información que trasciende, sí habrá una zona gratuita para disfrutar de este evento. No obstante, las personas tendrá que hacer una fila esperando alcanzar un lugar ahí dentro.

Recomendaciones para el concierto

Si vas a acudir al concierto de Marco Antonio Solís, es importante que sigas las siguientes recomendaciones para evitar poner en riesgo tu seguridad y la de los demás: