Feria del Regreso a Clases 2026: Esta es la plaza pública de Durango donde se realizará

Los días 15 y 16 de agosto se llevará a cabo en Durango la Feria del Regreso a Clases que, a diferencia de otros años, ahora será en una plaza pública, para poder captar un mayor número de asistentes.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, informó que se prevé que los negocios participante ofrezcan promociones a los duranguenses, para apoyar la economía familiar. Asimismo, a través de este evento se busca apoyar al comercio local.

Las empresas duranguenses que participarán ofrecerán útiles e insumos para el regreso a clases, por lo que ya se están preparando para el evento.

Para esta ocasión este evento se realizará en la plaza IV Centenario y se contará con la presencia de dependencias federales que ofrecerán orientación relacionada con los diversos programas que manejan.

Es el caso del programa de Sembrando Vida, además de que se comercializará productos elaborados por beneficiarios de 28 municipios, así como de Liconsa, además de que se instalará un módulo para el registro de nuevos participantes.

Para verificar que las promociones sean reales y que se respeten los derechos de los consumidores duranguenses que acudirán a surtir las listas de útiles para el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará un módulo de atención en el que se podrán interponer denuncias.