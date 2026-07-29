Fermachem: un conflicto ambiental que puede internacionalizarse

L A discusión sobre la planta de Fermachem en Lerdo comienza a reunir todos los ingredientes para convertirse en un conflicto de alcance internacional. Y es que el proyecto no solo implica una planta que produciría hasta 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, sino que además se desarrollaría a escasos kilómetros del Cañón de Fernández, un ecosistema protegido y reconocido como Sitio Ramsar.

El Gobierno de Durango insiste en que la inversión representa una oportunidad para el desarrollo económico de La Laguna. El gobernador Esteban Villegas sostiene que la planta utilizará únicamente agua tratada y que cumplirá con las normas ambientales. Sin embargo, la propia empresa reconoce que la primera etapa requerirá unos 150 litros por segundo, equivalentes a casi 13 millones de litros diarios.

En una región donde el agua constituye el principal factor de tensión social, resulta natural que la ciudadanía exija conocer de dónde provendrá ese recurso, cómo se garantizará su disponibilidad futura y cuáles serán los impactos acumulativos del proyecto, más aún cuando se pretende instalar muy cerca del río Nazas y del humedal del Cañón de Fernández.

El escenario, como decíamos, podría escalar a nivel internacional si se observa lo ocurrido en Topolobampo, Sinaloa. Allá, Greenpeace México decidió intervenir directamente para exigir la cancelación de una megaplanta de amoniaco, al advertir riesgos ecológicos para un humedal protegido y posibles afectaciones a la salud de la población.

Incluso, la reconocida organización llevó su presión hasta los inversionistas internacionales vinculados con Grupo Proman, solicitando además la intervención del Gobierno de México. Es decir, un conflicto que parecía regional, similar al de Fermachem en La Laguna de Durango, terminó escalando hasta organismos internacionales y centros de decisión financiera.

En el caso de Durango, no existe aún un pronunciamiento equivalente de Greenpeace. No obstante, las coincidencias con Sinaloa resultan demasiado evidentes para ignorarlas. Y es que también aquí la discusión gira en torno a una planta vinculada con la producción de amoniaco y existe preocupación por un ecosistema protegido.

Previo a este nuevo contexto apareció Jorge Álvarez Máynez, quien decidió judicializar el conflicto mediante un amparo y una denuncia ambiental. La respuesta del gobernador Esteban Villegas fue descalificar al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano al afirmar que "alguien le calentó la cabeza". Sin embargo, reducir la controversia a un enfrentamiento político puede terminar ocultando el verdadero fondo del problema.

La gran pregunta no es si Fermachem traerá inversión o empleos. La verdadera incógnita es si el Gobierno de Durango comprenderá a tiempo que la legitimidad de un proyecto de esta magnitud depende tanto de su viabilidad técnica como de su aceptación social. Porque, si el descontento sigue acumulándose, el conflicto podría dejar de discutirse únicamente en Lerdo para instalarse, muy pronto, en la agenda ambiental internacional.

EN LA BALANZA.- Platican algunos asistentes a la 70.ª Asamblea de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), celebrada ayer en el Museo Francisco Villa, que el gobernador Esteban Villegas y parte de su círculo lucieron nerviosos cuando un helicóptero de la Guardia Nacional realizó sobrevuelos a muy baja altura sobre el Centro Histórico, incluso por encima del recinto. Minutos después, una mujer irrumpió con gritos para reclamarle al mandatario el incumplimiento de un apoyo prometido para su hija con cáncer, lo que terminó por incomodar al Ejecutivo. Por supuesto que de inmediato se activó un operativo para contener el incidente y evitar que trascendiera más allá de las puertas del antiguo Palacio de Zambrano.

X: @Vic_Montenegro