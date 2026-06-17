Fermachem y el costo ambiental del desarrollo

El arranque de la planta Fermachem fue presentada por el Gobierno de Durango y el municipio de Lerdo como uno de los proyectos industriales más importantes de los últimos años. No obstante, la inversión anunciada, que supera los 28 mil millones de pesos y está enfocada a la producción de fertilizantes, no se equipara con el enorme y grave daño ambiental que estaría causando a la región Laguna.

Conforme comenzaron a conocerse más detalles técnicos del proyecto, el debate dejó de centrarse exclusivamente en los beneficios económicos para trasladarse al terreno ambiental. La principal preocupación que alertó a grupos ambientalistas gira en torno al agua. Y sobra decir que no se trata de un problema menor.

Y es que hablar del recurso hídrico en la Comarca Lagunera implica necesariamente entrar en uno de los asuntos más sensibles y complejos de la región, históricamente marcada por la presión que durante muchos años se ha ejercido sobre sus acuíferos y por la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del vital líquido.

El riesgo no se limita únicamente al consumo de agua que la planta demandará en su etapa de instalación. De acuerdo a los especialistas, los procesos industriales de producción de fertilizantes requieren sistemas permanentes de enfriamiento y tratamiento del recurso, los cueles generan corrientes residuales que deben ser controladas bajo parámetros estrictos.

Una operación de gran escala implica manejo constante de sustancias químicas utilizadas para evitar corrosión, incrustaciones y acumulación de sólidos en los sistemas industriales. La preocupación expresada por opositores al proyecto es si existe infraestructura suficiente para garantizar que esos procesos no terminen generando impactos sobre cuerpos de agua o sobre el equilibrio hídrico regional.

Otro punto de discusión está asociado al amoniaco. Aunque las autoridades niegan su utilización e insisten en que el producto final a elaborar será la urea, su propio proceso industrial contempla el uso y manejo de este compuesto químico altamente tóxico como insumo esencial para producir dicho fertilizante nitrogenado.

Lo que nunca dieron a conocer las autoridades estatales y municipales es que, en evaluaciones de riesgo, este tipo de sustancias suelen analizarse por escenarios de fuga accidental debido a su potencial capacidad de dispersión, con posibles consecuencias para los seres humanos, la fauna y la flora. La ubicación del proyecto eleva aún más el nivel de alerta.

Diversos colectivos advierten sobre la cercanía del complejo con el zona protegida del Cañón de Fernández y con comunidades asentadas alrededor del sistema del Río Nazas. Entre los efectos señalados aparecen alteraciones derivadas del ruido industrial continuo, iluminación nocturna permanente, incremento de tránsito pesado y presión adicional sobre ecosistemas sensibles.

Finalmente, el Gobierno del Estado y el municipio de Lerdo, además de ser omisos en transparentar la información respecto a las posibles consecuencias del proyecto, han sido irresponsables en su defensa al asegurar que organizaciones ambientales respaldaban su instalación, algo que posteriormente fue desmentido por los propios colectivos. Cuando un proyecto necesita aparentar consenso, comienza debilitando su propia credibilidad. Pero eso ya no lo entendieron.

EN LA BALANZA.- La renuncia de la regidora de Movimiento Ciudadano, Gloria Arreola, para afiliarse al PAN, no se reduce únicamente a la pérdida de una posición en el cabildo; representa también un golpe político para la coordinación estatal del partido naranja en Durango, encabezada por Omar Castañeda. Y es que dentro de MC existe un sector importante de cuadros femeninos que, aunque en silencio, continúa inconforme por la falta de una postura firme y enérgica frente a señalamientos relacionados con el caso Martín Vivanco y el tema de violencia de género. Para Castañeda, este episodio se suma a una etapa de desgaste político, luego de venir de una contundente derrota electoral en Coahuila - donde anduvo operando- que llevó al partido a ocupar el último lugar en la contienda.

X: @Vic_Montenegro