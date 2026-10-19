Fermachem y las despensas de la discordia

L A ayuda social debería ser un acto de solidaridad, una obligación de los gobiernos, pero nunca una herramienta política. Cuando las necesidades coinciden con intereses políticos y empresariales, la transparencia es indispensable. En Lerdo, las denuncias sobre despensas patrocinadas por Fermachem exigen aclaraciones para garantizar que el apoyo no condicione la voluntad ciudadana ni desvíe el debate ambiental.

Las recientes lluvias afectaron a comunidades rurales de Lerdo. En ese contexto, fueron entregadas despensas de manera casi inmediata, pero bajo evidentes cálculos políticos. Fueron algunas denuncias en redes sociales, acompañadas de fotografías y videos, las que pusieron bajo sospecha el reparto de la dádiva en el que participaron la alcaldesa Susy Torrecillas, el CEO de Fermachem, Ray Fletcher, y el secretario de Bienestar Social de Durango, David Payán.

El señalamiento apunta a que se habrían solicitado credenciales para votar a cambio de los apoyos. Si bien no se acredita por completo que la entrega estuviera condicionada ni el motivo por el que se habrían recabado esos datos, el solo auspicio de Fermachem enrarece el reparto de los paquetes de alimentos y pone en duda un gesto aparentemente desinteresado.

Y es que, de acuerdo con las denuncias, existe el temor de que el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Susy Torrecillas, en contubernio con la empresa y, por supuesto, con el respaldo del Gobierno del Estado, utilice la información recabada para simular reuniones informativas y presentar una supuesta aprobación ciudadana al proyecto de la planta de fertilizantes que pretenden instalar muy cerca del Cañón de Fernández.

Lo cierto es que las despensas llevan una etiqueta con el nombre de Fermachem. La empresa prevé invertir alrededor de 1,600 millones de dólares y producir un millón de toneladas de urea y 220 mil toneladas de amoniaco al año. Empero, tal inversión no elimina la obligación de transparentar los impactos ambientales ni de responder a las inquietudes de las y los ambientalistas que se han manifestado en contra del proyecto.

No obstante, la controversia se agravó cuando la alcaldesa Susy Torrecillas convirtió en tribuna política una de estas entregas, supuestamente institucionales, denostando a quienes se oponen al proyecto. La edil puede responder a las críticas; está en su derecho. Pero mezclar apoyos sociales con ataques partidistas desvía la atención de lo esencial: las necesidades de las familias y la información sobre Fermachem.

Si los gobiernos municipal y estatal consideran conveniente el proyecto, deben explicarlo con estudios, datos y respuestas públicas, no mediante la entrega de productos básicos ni la descalificación de quienes discrepan. Los señalamientos contra la empresa y las autoridades también deben probarse; no deben convertirse automáticamente en sentencias. La transparencia debe operar en ambas direcciones.

Una despensa no compra por sí misma una voluntad, pero tampoco debe utilizarse para ponerla en duda. Las familias afectadas necesitan apoyo sin condiciones y tienen derecho a saber qué datos entregan, quién los conserva y con qué fin. Las autoridades y Fermachem deben aclarar las denuncias; mientras tanto, convertir la ayuda en escenario de disputa política solo profundiza la desconfianza.

EN LA BALANZA.- El autodestape de Marina Vitela rumbo a la gubernatura de Durango en 2028 revive una confrontación política que parecía superada, pero que podría tener una segunda vuelta frente a Esteban Villegas, ahora bajo circunstancias distintas. Mientras el gobernador busca proyectarse hacia una diputación federal en 2027, en una jugada que le daría protección política al concluir su mandato, Marina apuesta por reposicionarse dentro de Morena, aunque su cercanía con el poder nacional no le garantiza -todavía- la candidatura. Antes deberá superar el filtro de las encuestas y competir con otras aspirantes que también levantan la mano, algunas abiertamente y otras que lo han dejado entrever, como la senadora Margarita Valdez, la exdiputada Maribel Aguilera y la actual legisladora Martha Olivia García. Otra posible aspirante es la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, quien no lo ha dicho públicamente, pero no se descarta que la dirigencia nacional de Morena ya la considere para participar en el proceso interno de selección.

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