Festejan el Día de la Hamburguesa; en Durango es parte de la cultura gastronómica: Canirac

Al ser una de las fechas más populares dentro de la gastronomía contemporánea, se celebró el Día Internacional de la Hamburguesa (28 de mayo); en Durango, esta fecha también se festeja en varios establecimientos al representar identidad, tradición y actividad económica para los negocios locales.

El presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Jorge Luján Pulido, destacó que este platillo ha evolucionado hasta convertirse en parte importante de la cultura gastronómica duranguense, gracias al impulso de emprendedores, negocios familiares, puestos tradicionales y restaurantes locales.

“La hamburguesa tiene un origen europeo y poco a poco fue adaptándose de forma natural entre dos panes, dando vida a la presentación que hoy conocemos. Desde principios del siglo XX comenzó a posicionarse como una pieza fundamental de la gastronomía mundial. El platillo que referencia a Europa, llega a Estados Unidos donde se le adapta los dos panes y de ahí lo demás es historia”, explicó.

Durango

El presidente de Canirac explicó que en Durango la hamburguesa ha desarrollado una identidad propia, particularmente por el sabor al carbón y el uso de ingredientes regionales que distinguen a muchos establecimientos locales.

“Las hamburguesas al carbón, las recetas originales y el trabajo de negocios familiares han dado vida a conceptos que hoy forman parte de la memoria colectiva de las familias duranguenses”, expresó.

Por lo que desde Canirac se reconoció el esfuerzo, la innovación y la dedicación de los establecimientos que diariamente fortalecen este segmento gastronómico, generando empleo y contribuyendo al dinamismo económico del estado.

Promociones

Con motivo de esta celebración, algunos restaurantes afiliados y negocios locales estarán ofreciendo promociones especiales, descuentos, dinámicas y menús conmemorativos durante este jueves, con el objetivo de incentivar el consumo local y celebrar junto a las familias duranguenses.

Finalmente, Luján Pulido destacó que el sector restaurantero continúa siendo uno de los motores importantes para la economía y el turismo de Durango, y fechas como el Día Internacional de la Hamburguesa permiten fortalecer la cercanía entre los establecimientos y la comunidad.