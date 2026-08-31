Festival de Cine Paloma Itinerante llegará al Museo del Aguacate con proyección y ponencia

El Festival de Cine Paloma Itinerante continuará con sus actividades en Durango con una jornada especial que combinará la reflexión sobre la historia cinematográfica local y la exhibición de una producción independiente.

La cita será el próximo jueves 3 de septiembre en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, conocido como Museo del Aguacate, donde se desarrollarán dos actividades abiertas al público durante la tarde.

La programación comenzará a las 18:00 horas con la ponencia académica “La pionera de la crítica fílmica en Durango. Censora cinematográfica, cineclubista y promotora cultural: María Luisa Garcinava Veyán”, la cual estará a cargo del maestro Luis Abel Chávez Bermúdez.

Proyectarán ‘Un techo sin cielo’

Posteriormente, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la proyección de “Un techo sin cielo”, película estrenada en 2025 y dirigida por Diego Hernández.

La cinta presenta la historia de Diego, quien después de abrir una caja de zapatos comienza a experimentar un fuerte cansancio que le impide continuar con sus actividades cotidianas y lo mantiene en cama . Paralelamente, su amiga Liz enfrenta un extraño episodio de insomnio mientras desarrolla una puesta en escena.

La producción, realizada en Tijuana, tiene una duración aproximada de 90 minutos y cuenta con las actuaciones de Diego Hernández, Lizbeth Félix y Graciela Rodríguez.

Actividades con entrada libre

La jornada forma parte de las actividades de la edición número 14 del Festival de Cine Paloma Itinerante, proyecto que durante sus distintas ediciones ha buscado generar espacios para la exhibición de cine independiente y el encuentro entre realizadores y público.

La entrada para ambas actividades será libre, por lo que quienes deseen asistir podrán acudir directamente al Museo del Aguacate durante los horarios establecidos .

Con la combinación de una ponencia dedicada a la memoria cinematográfica duranguense y la proyección de una película independiente, la jornada ofrecerá un espacio tanto para el análisis como para la exhibición de nuevas propuestas cinematográficas.