Festivales y desfiles generan actividad comercial en Durango: Regidor

Pese a que no se cuenta con información oficial sobre las ganancias que han generado los comercios durante los festivales y desfiles en el Centro Histórico de Durango, autoridades municipales aseguran que sí se ha registrado actividad comercial en diferentes zonas.

El regidor Ignacio Orrante Ramírez informó que se han diversificado los eventos y la actividad económica en espacios como la Plaza Fundadores, el Corredor Constitución y, el fin de semana pasado, en la zona del Calvario.

“Todas esas zonas se activaron económicamente y tuvieron movimiento, además se sumaron los comerciantes y eso ayudó a diversificar y a generar, sobre todo, la actividad económica”, declaró.

Aclaró que esa es la percepción que se tiene sobre los comerciantes, desde quienes venden en la vía pública hasta los establecimientos formales, porque había filas para poder consumir.

Dijo que fue muy importante la participación de los ciudadanos, quienes acudieron a las actividades, tanto al desfile o quienes contribuyeron a las labores de confección de disfraces, decoración y diseño de los diferentes eventos.

“Vemos la parte del consumo que han tenido y la percepción de ellos de cómo les fue el fin de semana con este festival. Los productos que tuvimos y, en específico, actividades como el desfile, que generaron antes, durante y después una gran actividad comercial en la zona”, afirmó.

Orrante Ramírez destacó el caso de la zona del Calvario, donde hubo cierre de calles, fue con la participación de comerciantes y vecinos.

Explicó que hubo visitantes que llegaron de Estados Unidos o de otras ciudades del país y mencionaron que el Calvario era una zona muy bella y atractiva.

“Creemos que si trabajamos en conjunto como lo hicimos en esta ocasión, como se hace con comerciantes y sociedad, podemos dar buenos resultados a la ciudadanía y, sobre todo, a la activación y fortalecimiento de la economía local del Centro Histórico, del primer cuadro de la ciudad”, puntualizó.