FGED registra 651 denuncias por fraudes en primer semestre

El siglo de durango

El delito de fraude acumuló 651 carpetas de investigación durante el primer semestre de 2026 en Durango, de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La mayor concentración de este delito se registró en el municipio de Durango, con 400 casos, equivalentes a poco más del 61 por ciento del total estatal. Le siguieron Gómez Palacio, con 101; Santiago Papasquiaro, con 25; Lerdo, con 15; Cuencamé, con 14; Guadalupe Victoria, con 13; Nombre de Dios, con 11, y Poanas, con 10. En conjunto, estos municipios concentraron la mayor parte de los registros reportados entre enero y junio.

El comportamiento mensual mostró una disminución gradual en el número de casos a nivel estatal, considerando que la Fiscalía General del Estado recibió 127 denuncias en enero, 120 en febrero, 105 en marzo, 103 en abril, 99 en mayo y 97 en junio.