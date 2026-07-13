FGR asegura 39 mil litros de diésel en cateo realizado en Gómez Palacio

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 39 mil litros de diésel durante un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la carretera a Bermejillo, a la altura del kilómetro 25, en la colonia Solidaridad, del municipio de Gómez Palacio.

La diligencia fue autorizada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, como parte de una investigación por la probable comisión de un delito previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

El operativo fue encabezado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de brindar seguridad en el perímetro del inmueble.

Durante la inspección, las autoridades localizaron tres tanques de almacenamiento, una bomba con pistola despachadora y cerca de 39 mil litros de diésel , los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Tanto el combustible como el equipo localizado y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, quien continuará con las indagatorias para determinar el origen del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.

La FGR informó que las investigaciones siguen en curso, por lo que no se descartan nuevas acciones relacionadas con este caso en el municipio de Gómez Palacio.