FGR cita a Maru Campos y luego a Rubén Rocha: dos casos distintos sacuden la política nacional

La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) tomó un nuevo giro durante este sábado, luego de que la mandataria cuestionara públicamente que a Rubén Rocha Moya no se le hubiera solicitado acudir a declarar, pese a los señalamientos que enfrenta desde Estados Unidos.

El punto no quedó ahí. Horas después de ese señalamiento, se dio a conocer que la FGR también citó al gobernador con licencia de Sinaloa para comparecer por las acusaciones realizadas en su contra por autoridades estadounidenses.

Maru Campos recibe citatorio y lanza cuestionamiento

La gobernadora de Chihuahua recibió un citatorio para acudir a declarar el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas, ante la FGR, en relación con el caso de los agentes estadounidenses que murieron en un accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la sierra tarahumara, durante un operativo vinculado con un presunto narcolaboratorio.

Al recibir el documento, Campos afirmó que acudiría a la cita y sostuvo que siempre ha dado la cara. Sin embargo, también cuestionó el trato que, desde su perspectiva, se estaba dando a otros mandatarios.

“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, señaló la mandataria chihuahuense.

Parte de su equipo también sostuvo que Campos cuenta con fuero constitucional, aunque aun así deberá acudir ante la autoridad federal.

Horas después, también citan a Rubén Rocha

El señalamiento de Campos cobró relevancia porque, más tarde, se informó que la FGR también citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros políticos y mandos policiales requeridos por Estados Unidos.

La propia Fiscalía sostuvo que, en el caso relacionado con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, también actuará conforme a la ley al citar a Maru Campos.

Con ello, ambos mandatarios quedaron colocados dentro de procesos de comparecencia ante la autoridad federal, aunque por asuntos distintos: en el caso de Chihuahua, por el operativo donde murieron agentes estadounidenses; en el caso de Sinaloa, por las acusaciones hechas desde Estados Unidos contra Rocha Moya.

Dos casos distintos, una misma presión política

Aunque los expedientes no son iguales, el cruce político fue inevitable. Por un lado, Maru Campos ha defendido que no autorizó la participación de agentes estadounidenses en el operativo de Chihuahua y ha señalado que la colaboración con Estados Unidos debe realizarse por vías institucionales.

Por otro lado, Rubén Rocha Moya ha quedado bajo presión pública tras los señalamientos provenientes de Estados Unidos, mientras en México la FGR informó que lo citaría a declarar dentro de las diligencias correspondientes.

El caso ocurre en medio de una discusión más amplia sobre seguridad, soberanía nacional, cooperación con agencias extranjeras y presuntas relaciones entre autoridades estatales y grupos criminales.

La FGR queda bajo reflector

La secuencia de hechos dejó a la FGR en el centro de la discusión pública: primero por citar a la gobernadora de Chihuahua, quien acusó un trato desigual, y después por confirmar que también llamaría a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa.

Hasta ahora, las comparecencias no implican por sí mismas una sentencia ni responsabilidad penal acreditada contra los mandatarios, pero sí abren una nueva etapa en dos casos de alto impacto nacional, ambos marcados por señalamientos delicados y por la relación de México con autoridades estadounidenses.