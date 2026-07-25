FGR confirma investigación por cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec; hasta ahora no detecta delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que realiza una investigación relacionada con la cena organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec, luego de una denuncia presentada por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sin embargo, la dependencia federal aclaró que las diligencias efectuadas hasta el momento no han permitido establecer que se haya cometido alguna conducta contraria a la ley.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley”, informó la Fiscalía mediante una tarjeta informativa difundida este sábado 25 de julio.

La FGR explicó que el procedimiento comenzó después de que profesores investigadores del INAH presentaron, durante junio, una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal. A partir de dicho señalamiento, la institución abrió diversas diligencias conforme a sus atribuciones.

La confirmación ocurre después de que se reveló que el INAH reservó el documento que acredita el pago realizado por la FIFA para utilizar el histórico recinto, bajo el argumento de que forma parte de una investigación ministerial en curso.

Denunciaron posible uso indebido del recinto

La polémica se originó por una cena de gala celebrada la noche del 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, como parte de las actividades relacionadas con el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Al evento asistieron más de 200 representantes de distintos países, funcionarios e integrantes de la FIFA. La presidenta Claudia Sheinbaum también acudió brevemente para ofrecer un mensaje de bienvenida.

Investigadores del INAH presentaron la denuncia el 23 de junio al considerar que autorizar una cena privada en el Museo Nacional de Historia podría contravenir disposiciones constitucionales y leyes destinadas a proteger los bienes nacionales y el patrimonio histórico.

Entre sus cuestionamientos se encuentra si el INAH tiene facultades para permitir el uso de un monumento histórico para una actividad organizada por una entidad privada como la FIFA.

El propio instituto informó previamente que la organización deportiva pagó más de un millón de pesos por derechos, servicios y costos relacionados con el evento. También sostuvo que la actividad cumplió con la normativa vigente y con las medidas necesarias para garantizar la conservación del inmueble.

Sheinbaum asegura que la información ya fue transparentada

Antes del posicionamiento de la Fiscalía, Claudia Sheinbaum declaró que, hasta donde tenía conocimiento, la FGR no había iniciado una investigación de oficio, sino que se encontraba analizando una denuncia presentada por un trabajador del INAH.

“Es una denuncia que puso un profesor del INAH, un trabajador del INAH, y lo está analizando”, declaró la mandataria durante una visita a Cuautla, Morelos.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de dar a conocer más información acerca de la organización y el pago del evento, Sheinbaum aseguró que el procedimiento ya había sido transparentado.

“Ya se transparentó, y si se requiere más, por supuesto”, respondió.

La FGR no dio a conocer qué diligencias ha practicado ni informó si existe alguna persona señalada directamente. Su comunicado únicamente confirma que la denuncia dio origen a actos de investigación y que, hasta ahora, no se han encontrado elementos que acrediten una conducta ilegal.