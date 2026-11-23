La Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que la fiscalía a su cargo no busca ni ha emitido orden de aprehensión contra Guadalupe Taddei.

En conferencia de prensa al término de su comparecencia privada ante miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, detalló que la investigación se encuentra en proceso de diligencias, y adelantó que se tienen ubicados 40 domicilios relacionados con la indagatoria en torno a presuntos actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades en el ejercicio de recursos públicos y en la adjudicación de contratos millonarios con proveedores de materiales electorales.

"La fiscalía general de la república va a detener a una persona cuando tiene una orden de aprehensión, en este caso no tengo ninguna orden de aprehensión, estoy en la integración de la investigación... que yo sepa sí están en México, no los estamos buscando todavía", declaró.

"También ya en este momento les puedo decir, no puedo decir muchas cosas porque estamos en la investigación, pero les puedo comentar que tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios, que tenemos ya identificados y donde haremos las acciones ministeriales que se requieran", agregó.

Ernestina Godoy argumentó que se trata de un caso reciente del que iniciaron diligencias hace un par de semanas, por lo que pidió tiempo para que existan conclusiones.

"Hemos empezado a realizar nuestro trabajo de investigación paralela de la auditoría superior de la Federación y de la UIF... ...estamos avanzando, se requiere un análisis muy serio y muy profundo de toda la documentación que tenemos, están nuestros peritos ya trabajando para esto y espero que podamos dar pronto una conclusión en un plazo no muy largo", puntualizó.

La Fiscal aclaró que la denuncia que derivó en la indagatoria, no incluye solo a Guadalupe Taddei, sino a otros extitulares del INE: "Y es lo que estamos viendo, quiénes podrían ser responsables y si existe algún tema del que pueda tipificarse algún delito"

Finalmente, minimizó las información en medios que destapó el caso de corrupción en el INE como medios de prueba, afirmando que la FGR no puede judicializar un caso con base en "dichos o rumores".

"No es un tema en el que la Fiscalía General de la República pueda llegar a judicializar solamente con base en dichos o rumores, debo de tener las pruebas, las pruebas fuertes, las pruebas necesarias si es que voy a llegar a una judicialización...

...estamos analizando y documentando la información que existe. Para mí un video tienen que ser los peritos quienes me digan que es auténtico, que no hay ninguna distorsión, etcétera, para poderlos tomar en cuenta, si no no se toman en cuenta", concluyó.