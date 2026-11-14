FGR investiga hechos tras concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro; hay seis detenidos y dos armas aseguradas

La intervención policial tras la presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro derivó en el aseguramiento de dos armas de fuego y la detención de seis personas, aunque los hechos quedaron registrados en dos procedimientos distintos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La Policía Estatal de Querétaro informó que, durante la movilización en el Ecocentro Expositor, en el municipio de El Marqués, fueron detenidos seis hombres y aseguradas dos armas de fuego. Sin embargo, la Fiscalía federal precisó que una de las investigaciones corresponde al arma localizada al interior de la camioneta en la que viajaban cinco personas.

En el comunicado DPE/5198/2026, la FGR detalló que inició una carpeta de investigación por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares. En este expediente fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal cinco hombres identificados como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, los cinco abordaron una camioneta en cuyo interior los elementos policiales visualizaron un arma de fuego. Posteriormente, fueron asegurados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos. La FGR señaló que realiza las diligencias para verificar si existía autorización para la portación del arma y determinar la situación jurídica de los involucrados.

El segundo aseguramiento corresponde a otro hombre, a quien se le encontró un arma de fuego en el exterior de la camioneta. Este caso también fue turnado a la FGR, pero quedó integrado en una carpeta de investigación distinta.

De esta manera, aunque la Policía Estatal reportó seis detenidos y dos armas aseguradas durante el operativo, la investigación federal difundida en el comunicado se refiere específicamente a cinco personas y al arma localizada dentro del vehículo.

Los hechos ocurrieron después de que la presentación de Gabito Ballesteros fuera suspendida por interpretar canciones que no estaban contempladas en el repertorio autorizado por los organizadores y que fueron consideradas por las autoridades como posibles actos de apología del delito.

La intervención comenzó cuando el cantante interpretó temas que no estaban incluidos en la lista previamente autorizada. Personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino durante la presentación y le pidió suspender esas interpretaciones; sin embargo, el artista regresó al escenario y cantó otro tema, identificado como “AMG”, por lo que finalmente se canceló su actuación.

Tras la interrupción del sonido, el cantante abordó una camioneta que posteriormente fue trasladada en una grúa, bajo resguardo policial, a las instalaciones de la FGR en avenida Estadio, al sur de la capital queretana.