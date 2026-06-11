Fiebre mundialista dispara venta de playeras de la Selección Mexicana en Durango

Se triplicaron las ventas de las camisetas de la Selección Mexicana previo a la inauguración del Mundial, desde las originales hasta las conocidas como "piratas" de tercera línea.

De acuerdo con comerciantes, tanto de tiendas deportivas establecidas como de mercados y del comercio informal, esta edición del Mundial ha reavivado la efervescencia entre los aficionados por adquirir la camiseta del representativo nacional.

Aseguraron que, conforme se acerca la justa mundialista, las ventas comienzan a incrementarse. Sin embargo, recordaron que hace cuatro años la comercialización de estas prendas cayó considerablemente . Desconocen si ello se debió a las secuelas de la pandemia o a otros factores que desalentaron el consumo.

En esta ocasión, señalaron que el panorama es distinto y que, posiblemente por el hecho de que México es una de las sedes del torneo, las ventas se han triplicado e incluso en algunos establecimientos ya se agotaron las existencias.

Los precios varían para todos los bolsillos: desde la camiseta original, cuyo costo ronda los dos mil pesos, hasta las versiones "piratas" o clon, que oscilan entre los 150 y los 500 pesos, dependiendo de la calidad.

Las camisetas clon de mejor calidad se comercializan entre 400 y 500 pesos; las denominadas de segunda línea tienen un precio aproximado de 300 pesos, mientras que las de tercera línea pueden adquirirse desde los 150 pesos.

Los comerciantes destacaron que la camiseta verde es la más solicitada, con una proporción de ventas de cuatro a uno respecto a las versiones blanca o negra. Incluso, en algunos negocios ya no hay disponibilidad del modelo verde y únicamente quedan existencias de los otros colores.