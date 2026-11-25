E S que es una fiesta muy importante a nivel mundial; ni modo de no comentar algo. Si ya le decimos Yonque al lote de autos para la fundición; usamos PC para referirnos a una computadora personal; la traila, el carro, la troca, e inumerables ejemplos nos muestran la homogeneidad que tenemos con nuestros vecinos y su idioma, otra razón más para hacer referencia.

Pues Thanksgiving, o la fiesta de Acción de Gracias, es esa fiesta anual del último jueves de noviembre de cada año, creo yo, más importante que Navidad para los anglosajones, donde parecen florecer los lazos familiares y se da un momento de paz y agradecimiento por los favores recibidos en el año. Buena costumbre que nosotros replicamos en Navidad y Año Nuevo.

Y en otras gracias más recientes: gracias a la presidenta Sheinbaum por decidir asistir a la cumbre de la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation, en inglés) estos dias pasados, en Shenzhen, China.

Además que dignifica nuestra, anteriormente casi inexistente, política exterior, nos permite codearnos al máximo nivel con líderes mundiales y socios y amigos nuestros. ¿Cada cuándo nos saludamos con Putin, Trump o el anfitrion Xi? Gran decisión que espero sea un parteaguas en nuestra manera de conducirnos con el mundo más allá de la frontera.

En estas latitudes, hasta pusimos atención en otras notas y no tanto en los datos que nos preocupan todos los dias: que si el presupuesto alcanzará para las pensiones, que si aumentarán las tasas de Banxico, que si el INE sigue o no.

Durante la APEC, los lectores de los medios nos convertimos en economistas internacionales; nos enteramos de que a China le vendemos 11 mil millones de dólares y ellos nos venden 101 mil millones de dólares, y así nos enteramos y opinamos lo importante que es ir a platicar con nuestro acreedor, y además poner la cara e ir a decirles que no tendremos tratado de comercio con ellos, porque se enojan en Washington, y que les seguimos imponiendo 50% de aranceles, y que a pesar de todo les agradecemos que sigan invirtiendo en México.

Aclaro que eso de que les compramos es, nada mas y nada menos, la materia prima para transformarla en servidores para su exportación a los Estados Unidos y saciar su apetito para liderar la carrera de la IA, con centros de datos, y como los necesitan tanto, pues se van con 0% de arancel.

También nos reunimos con el representante de Vietnam (¿dónde queda ese país y por qué?). Pues estos gallos nos venden 21 mil millones de dólares y nosotros solamente 464 milloncitos, otro acreedor que nos encontramos ahí, y no es lo mismo (ustedes estarán de acuerdo) arreglar las cuentas con la Presidenta que con sus subalternos.

Bueno, nos reunimos hasta con Trump y sus secretarios de Estado, los que nos quieren y los que no, para escuchar que ahí la llevamos con eso de la migración y sus amenazas de incremento de 50% de aranceles por dejarlos pasar; "mucho bien y mucho bonito", nos dijeron, pero, "aguas, no se les pasen unos hondureños porque se los regresamos". Siempre con el gran sentido de la bipolaridad americana. Total, para nosotros, un 10/10 de calificación.

Pero lo de verdad mundialmente interesante fue la reunión entre las potencias que acumulan el 90% del arsenal nuclear mundial: Rusia, China y los Estados Unidos, aunque la nota es que se saludaron y abrazaron con cordialidad; seguramente también comentaron cómo repartirse la influencia mundial.

Acordaron también aumentar la oferta de petróleo, para contrarrestar los picos en los precios que se ocasiónan con las tensiones en Irán y su guerra.

Si mañana tienen oportunidad de comer o cenar con su familia, aprovechen y den gracias a Dios por todos los favores recibidos y verán cómo se les calienta tantito el alma.

Ánimo.