Fiestas patrias 2026: ¿Quién estará en Durango? Revelan los primeros artistas para el 15 de septiembre

El mes de septiembre es uno de los más importantes para los mexicanos, pues se cumple un aniversario más de la independencia del país y, para celebrarlo, suelen realizarse fiestas patrias en varios estados.

Para estos eventos, los gobiernos de cada ciudad suelen dar el "Grito de Independencia" desde el balcón de la presidencia, pero también hacer un evento donde los asistentes disfruten del artista invitado.

En este 2026 no será la excepción y algunos estados han estado compartiendo los artistas que pondrán el ambiente en su fiesta patria, entre ellos Durango .

Los anuncios han generado gran expectativa en quienes ya se preparan para asistir a esta gran celebración.

¿Qué artistas estarán en Durango el 15 de septiembre?

A través de la página "¿Dónde hay feria?" se ha comenzado a difundir los artistas confirmados para cada una de las fiestas patrias previstas en México.

Esta lista se desglosa por estados y municipios; aunque aún hay espacios para completar, para Durango ya hay cuatro presentaciones confirmadas.

Los municipios en donde ya hay artistas asignados son: Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Canatlán, que al revisar sus redes sociales se corroboró la información.

Siguiendo el orden anterior, los artistas que se presentarán el próximo martes 15 de septiembre son:

Conjunto Primavera

Tropicalísimo Apache y Banda Rancho Grande

Marco Flores y La Jerez

Banda La Matona y Los Sembradores

La capital del estado y otros municipios como Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo siguen sin confirmar el artista ; sin embargo, también están incluidos en la lista.

¿En Durango dónde se celebra el Grito de Independencia?

Durango se ha caracterizado por todos los años realizar el tradicional grito de independencia; en la capital, la Plaza IV Centenario es el escenario para que decenas de duranguenses se reúnan y esperen a que las autoridades realicen el protocolo.

Alrededor de este lugar, suele haber vendedores ambulantes con cosas relacionadas con el día festivo, así como con la venta de comida.

Generalmente, esta celebración comienza a las 20:00 horas y termina cerca de las 23:00 o poco después de la medianoche del 16 de septiembre.