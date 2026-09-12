Fiestas Patrias: ¿Cuánto cuesta preparar pozole este 15 de septiembre? Profeco compara sus ingredientes

A unos días de la celebración del Grito de Independencia, muchas familias ya comienzan a preparar el menú para la tradicional cena mexicana. Si el pozole será el platillo principal, comparar precios podría representar un ahorro considerable.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisó el costo de algunos de sus ingredientes básicos en establecimientos del país y encontró diferencias que, en determinados productos, superan el triple entre el precio más bajo y el más elevado.

También te puede interesar: ¡Cuidado con el brindis! Así puedes detectar alcohol adulterado durante las Fiestas Patrias

¿Cuánto cuesta preparar pozole?

Al sumar los precios mínimos encontrados por la dependencia, los ingredientes considerados alcanzarían un costo aproximado de 238 pesos. Si se toman como referencia los precios más elevados, la cuenta podría subir hasta 785 pesos.

Sin embargo, estas cantidades no representan el precio exacto de una olla de pozole, pues los productos fueron localizados en diferentes ciudades y establecimientos. El gasto final dependerá del número de personas, la receta, el tipo de carne y los comercios disponibles en cada localidad.

Para el maíz pozolero, Profeco encontró presentaciones de un kilogramo desde 47.90 hasta 61.50 pesos.

Una de las diferencias más amplias apareció en el espinazo de puerco: el kilogramo fue localizado desde 38 pesos en la Ciudad de México y alcanzó los 149 pesos en Mérida, Yucatán.

En el caso del pollo entero, el precio mínimo fue de 32 pesos en Querétaro, mientras que el más alto se registró precisamente en una tienda de Durango, donde llegó a 59 pesos por kilogramo.

También cambia el costo de la verdura

Los complementos tampoco tienen un precio uniforme. El kilo de cebolla se encontró entre 18 y 63 pesos, mientras que el ajo presentó una diferencia todavía mayor, al pasar de 70 hasta 286 pesos por kilogramo.

También te puede interesar: Fiestas Patrias: ¿Celebrarás el Grito en un restaurante? No te pueden imponer estos cobros

La lechuga romana osciló entre 12 y 42 pesos por pieza; una bolsa de rábanos, entre 13 y 55 pesos, y el kilogramo de limón agrio sin semilla fue localizado desde ocho hasta 70 pesos.

A estos gastos todavía habría que sumar ingredientes como chile, orégano, tostadas, crema y bebidas, además del gas o la electricidad empleados en la preparación.

Profeco recomienda no quedarse con la primera opción y consultar su plataforma Quién es Quién en los Precios, donde es posible seleccionar una ciudad y buscar cada producto. También conviene elaborar una lista de compras, calcular las porciones y evitar adquirir más alimentos de los que realmente se utilizarán.