Fiestas Patrias: El día que Maximiliano de Habsburgo dio el Grito de Independencia en Dolores

La noche del 15 de septiembre ha reunido a presidentes, gobernadores y alcaldes frente a miles de personas. Sin embargo, uno de sus episodios más particulares ocurrió cuando el encargado de recordar a los héroes de la Independencia era un emperador nacido en Austria.

El 15 de septiembre de 1864, Maximiliano de Habsburgo encabezó la ceremonia del Grito en Dolores, Guanajuato, durante una gira que realizaba por diferentes puntos del país pocos meses después de asumir la corona del Segundo Imperio Mexicano.

La escena resulta paradójica: un monarca extranjero, cuyo gobierno se sostenía con el respaldo de las tropas francesas, conmemoró el movimiento que había terminado con el dominio de España y permitido el nacimiento de México como nación independiente.

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Maximiliano llegó a Dolores y se hospedó en la casa de Mariano Abasolo, según distintas crónicas históricas. Más tarde acudió al antiguo curato de Miguel Hidalgo para participar en los festejos patrios.

Museo Ex Curato de Dolores

La primera ceremonia desde la casa de Hidalgo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que Maximiliano celebró desde una ventana del inmueble la primera “Ceremonia del Grito” realizada en la casa donde había vivido Miguel Hidalgo.

Desde aquel lugar pronunció una arenga en la que recordó al iniciador de la Independencia y llamó a dejar atrás los enfrentamientos que mantenían dividido al país.

“¡Mexicanos, que viva la Independencia y la memoria de sus héroes!”, expresó el emperador al concluir su mensaje, de acuerdo con una recopilación de sus discursos y cartas oficiales.

La ceremonia no debe confundirse con la primera conmemoración de la Independencia, pues desde décadas atrás ya se efectuaban actos cívicos cada septiembre. Su particularidad fue que el gobernante acudió a Dolores y reprodujo el Grito desde la casa de Hidalgo, práctica que después continuarían otros mandatarios.

¿Qué dijo Maximiliano durante el Grito?

Frente a los asistentes, Maximiliano pronunció una arenga en la que recordó que había transcurrido más de medio siglo desde el inicio de la lucha insurgente y reconoció a Miguel Hidalgo como el hombre que despertó a México para buscar su libertad.

“Más de medio siglo tempestuoso ha transcurrido desde que en esta humilde casa, del pecho de un humilde anciano, resonó la gran palabra de Independencia”, expresó.

En su mensaje también habló de los enfrentamientos que todavía dividían al país. Aseguró que durante años habían peleado “hermanos contra hermanos” y que los odios partidistas amenazaban aquello que habían construido los héroes nacionales.

El emperador buscó relacionar su gobierno con los ideales insurgentes al afirmar que el proyecto iniciado por Hidalgo debía desarrollarse mediante la unión, la libertad y la ley.

“El germen que Hidalgo sembró en este lugar debe ahora desarrollarse victoriosamente, y asociando la Independencia con la unión, el porvenir es nuestro”, señaló.

Maximiliano cerró su discurso con una expresión mucho más breve que las arengas pronunciadas actualmente:

“¡Mexicanos, que viva la Independencia y la memoria de sus héroes!”

El texto fue incluido en el libro Alocuciones, cartas oficiales e instrucciones del emperador Maximiliano durante los años 1864, 1865 y 1866, publicado por la Imprenta Imperial en 1867 y disponible en su edición digitalizada.

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Dos gobiernos dieron el Grito aquella noche

Mientras Maximiliano encabezaba los festejos en Guanajuato, Benito Juárez permanecía al frente del gobierno republicano, desplazándose por el norte del país ante el avance de las fuerzas imperiales.

Esa misma noche, el presidente Juárez conmemoró la Independencia en la hacienda de San Juan de la Noria Pedriceña, en Durango, donde realizó una ceremonia acompañado por integrantes de su gobierno y habitantes de la región.

Así, el 15 de septiembre de 1864, México tuvo dos celebraciones encabezadas por los dirigentes de gobiernos rivales: Maximiliano en Dolores y Juárez en territorio duranguense.

Tres años después, el Segundo Imperio cayó y Maximiliano fue fusilado en Querétaro. Sin embargo, su presencia en Dolores quedó como uno de los capítulos más singulares en la historia de las fiestas patrias mexicanas.

El antiguo curato funciona actualmente como museo y conserva la memoria de aquella ceremonia.