Fiestas Patrias: ¿Por qué celebramos el Grito el 15 si la Independencia comenzó el 16 de septiembre?

Cada año, cuando el reloj se aproxima a las 11 de la noche del 15 de septiembre, autoridades de todo México salen a los balcones, hacen sonar una campana y recuerdan a quienes participaron en el movimiento independentista.

La ceremonia ocurre horas antes de la fecha reconocida oficialmente como el inicio de la Independencia, una diferencia que ha originado distintas versiones sobre el momento en que fue modificada la celebración.

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El levantamiento comenzó el 16 de septiembre

El llamado atribuido a Miguel Hidalgo y Costilla ocurrió durante las primeras horas del domingo 16 de septiembre de 1810, después de que los conspiradores descubrieron que sus planes habían sido revelados.

Ante el riesgo de ser detenidos, Hidalgo decidió adelantar el levantamiento que inicialmente se preparaba para una fecha posterior. La campana de la parroquia de Dolores fue utilizada para reunir a la población y convocarla a tomar las armas contra el gobierno virreinal.

No existe una transcripción exacta de las palabras pronunciadas por Hidalgo. Las versiones conocidas fueron reconstruidas después mediante testimonios y documentos, por lo que la arenga que actualmente repiten las autoridades es una representación simbólica, no una reproducción literal.

¿Porfirio Díaz cambió la fecha por su cumpleaños?

Una versión ampliamente difundida sostiene que Porfirio Díaz adelantó la celebración para hacerla coincidir con su cumpleaños, ocurrido el 15 de septiembre. Sin embargo, existen registros de ceremonias realizadas desde la víspera décadas antes de su gobierno.

De acuerdo con el historiador Alfredo Ávila, investigador de la UNAM, desde 1824 se efectuaban actividades durante el 15 de septiembre y, para mediados del siglo XIX, ya se acostumbraba realizar serenatas, repicar las campanas y comenzar los festejos durante la noche.

Incluso Benito Juárez encabezó una conmemoración la noche del 15 de septiembre de 1864, en la Hacienda de Pedriceña, Durango, mientras el país enfrentaba la intervención francesa. Este episodio ocurrió antes de la llegada de Díaz a la presidencia.

Porfirio Díaz sí aprovechó y engrandeció la ceremonia, particularmente durante los festejos del Centenario de 1910, pero no fue quien inventó la celebración nocturna ni quien cambió por primera vez la fecha.

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Una fiesta que comienza desde la víspera

La explicación se encuentra en la forma tradicional de organizar las celebraciones cívicas: los festejos comenzaban durante la noche previa y continuaban el día de la conmemoración oficial.

Con el paso de los años, la ceremonia de la víspera adquirió mayor relevancia hasta convertirse en el acto principal. Por eso el Grito se realiza la noche del 15, mientras que el aniversario del inicio de la Independencia permanece oficialmente el 16 de septiembre.

La lucha iniciada en Dolores se prolongaría durante 11 años. La Independencia de México se consumó hasta el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.