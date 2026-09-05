Filipe Luis habla sobre Érik Lira, ¿qué dijo el Director Técnico del Mónaco?

El frustrado fichaje de Érik Lira por el AS Mónaco todavía podría tener un nuevo capítulo, después de que la operación no lograra concretarse durante las últimas horas del mercado de transferencias, el entrenador del conjunto francés, Filipe Luis, habló públicamente sobre el mediocampista mexicano.

El técnico no escondió su admiración por el jugador de Cruz Azul, al que calificó como un elemento con condiciones suficientes para competir en el futbol europeo.

¿Qué dijo Luis de Lira?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Mónaco vuelva a intentar contratarlo, Filipe Luis prácticamente cerró cualquier duda. El entrenador señaló que seguirá impulsando su llegada en cada mercado disponible , e incluso respondió afirmativamente cuando se le preguntó específicamente por la ventana invernal. Para el estratega, futbolistas de las condiciones del mexicano siempre tendrán espacio entre sus objetivos de mercado.

“Lira para mí es top, top, top, top, tiene nivel de Europa”, expresó Filipe Luis al hablar del mexicano.

El técnico explicó también que pocas veces utiliza una marca individual sobre un rival, pero decidió hacerlo cuando enfrentó a Cruz Azul precisamente por la capacidad del mediocampista para hacer jugar a sus compañeros y modificar el desarrollo de un partido.

Además, reveló que llegó a mantener comunicación con Lira mientras se desarrollaban las negociaciones entre ambas instituciones .

¿Por qué no se concretó el fichaje de Lira con Mónaco?

La negociación estuvo muy cerca de terminar con Érik Lira en la Ligue 1, pero uno de los principales obstáculos estuvo relacionado con la disponibilidad de una plaza de extranjero en el plantel del Mónaco. El club necesitaba realizar movimientos dentro de su plantilla para registrar al mexicano, situación que finalmente no pudo resolverse antes del cierre de la ventana de transferencias.

Uno de los movimientos que podía facilitar la operación era una posible salida de Folarin Balogun, quien estuvo cerca de incorporarse al Everton, sin embargo, aquella negociación tampoco terminó por concretarse, lo que terminó afectando indirectamente el movimiento por Lira.

Por ahora, el mediocampista continuará defendiendo los colores de Cruz Azul, aunque las declaraciones del entrenador del Mónaco dejan abierta la puerta para retomar las conversaciones.