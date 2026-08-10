Filmoteca UJED proyectará 'Senderos de gloria', ¿cuándo y dónde será?

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) continuará esta semana con su ciclo de Cine Bélico, con la proyección de Senderos de gloria, una de las películas más reconocidas dentro del género y de la filmografía del director Stanley Kubrick.

¿De qué trata “Senderos de gloria”?

Estrenada en 1957, Senderos de gloria (Paths of Glory) es una producción estadounidense dirigida por Stanley Kubrick, con una duración aproximada de 86 minutos. La cinta cuenta con las actuaciones de Kirk Douglas, Ralph Meeker y Adolphe Menjou.

La historia se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y sigue a un grupo de soldados franceses que reciben la orden de participar en una ofensiva prácticamente imposible . Tras el fracaso de la operación, algunos integrantes del ejército son señalados como responsables y enfrentan un proceso militar.

La película se convirtió en una de las obras antibélicas más destacadas del cine, al abordar temas como los abusos de poder, la injusticia dentro de las estructuras militares y las consecuencias humanas de la guerra.

¿Cuándo se podrá ver?

La función se realizará el próximo jueves 13 de agosto a las 19:00 horas, teniendo como sede el Museo Regional de Durango “El Aguacate”. Como ocurre con el resto de las películas que forman parte de este ciclo, la entrada será gratuita para el público.

Después de esta función, el ciclo de Cine Bélico de la Filmoteca UJED continuará el 20 de agosto con Gallipoli, dirigida por Peter Weir, mientras que el 27 de agosto cerrará con La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo.