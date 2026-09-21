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Filtran datos de Aeroméxico

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 AGENCIAS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió por indicios de una posible exposición de datos personales relacionado con Aeroméxico.

De acuerdo con la dependencia federal, a través de un monitoreo se localizó una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece una base de datos atribuible a la aerolínea.

Anticorrupción detalló que la base de datos estaría conformada con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y de alta.

"Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas servidoras y figuras públicas", indicó.

Buen Gobierno garantizó que analizará los datos obtenidos para iniciar un oficio de investigación que permita determinar la responsabilidad sobre las bases comprometidas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  datos, Gobierno, registros, base

               

                
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