Filtran VIDEO de presunto asesino de tecladista de Camilo Séptimo y su familia; hay dos detenidos

El asesinato del músico Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a su familia y una trabajadora del hogar, ha generado conmoción en México, debido a la brutalidad del crimen. A unas horas de que el tema comenzara a figurar entre lo más hablado en redes sociales y medios de comunicación, comenzó a surgir material en torno al caso, como un video que muestra al presunto homicida, quien ya fue detenido junto con una persona más.

Este miércoles 2 de septiembre el mundo de la música mexicana sufrió una lamentable pérdida, luego de que se informara sobre el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, quien desde 2013 formaba parte de la banda Camilo Séptimo.

Además del tecladista, en el brutal crimen también fue asesinada su esposa, quien tenía cinco meses de embarazo, así como una hija de tres años de edad del músico, además de una empleada que también se encontraba en el lugar.

Captan a presunto asesino

A unas horas de que se diera a conocer el suceso, el reportero de nota roja Carlos Jiménez (@c4jimenez) compartió material relacionado con el caso, entre esto un video en el que se ve al presunto asesino del músico y su familia, subiendo por un elevador del edificio donde vivía el tecladista.

En el breve material de apenas 24 segundos, se observa a un hombre que viste camisa negra, una gorra color verde oscuro y lleva una mochila al hombro, así como lentes oscuros.

En la grabación captada por una cámara de vigilancia del ascensor, se observa cómo el hombre, luego de ingresar y presionar el botón del piso al que se dirige, voltea alrededor, al parecer en búsqueda de cámaras.

En cierto momento del video, prácticamente al final, el hombre ubica la cámara de vigilancia y voltea directamente, momento en que termina el material.

“Así llegó el asesino del tecladista de @CamiloVIImx y su familia. Es Diego Sebastián”, señala el reportero.

¿Qué relación tenía con el músico?

De acuerdo con información que ha comenzado a circular, y que incluso fue publicada por el mismo reportero, Diego Sebastián “N” habría sido socio de Jonathan y amigo de su familia, y al parecer el conflicto se habría originado por cuestiones de un préstamo de dinero.

Harfuch confirma dos detenciones

Luego de que el tema se volviera el principal tema de conversación, a través de sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio de las cuatro personas en Atizapán de Zaragoza, en Estado de México.

De acuerdo con la publicación de Harfuch en X, “las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas”, y “presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”.

La detención, según lo confirmado por el propio titular de la SSPC, se dio en menos de 12 horas y en una operación conjunta entre dicha dependencia, la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX.