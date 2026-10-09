First Majestic reconoce afectaciones a producción por paro en San Dimas

El CEO de la minera canadiense, Keith Neumeyer, emitió una primera declaración sobre el conflicto laboral que mantiene paralizada la mina desde el pasado 18 de septiembre y ahora en huelga; mientras tanto, la economía de Tayoltita comienza a resentir la falta de ingresos de más de mil 800 trabajadores.

A través de la cuenta de First Majestic en la red social Instagram, la empresa reconoció que las interrupciones laborales en San Dimas están afectando sus operaciones y producción , aunque aseguró que trabaja para resolver la situación y regresar a la normalidad lo más pronto posible.

En su posicionamiento, la compañía señaló que mantiene su enfoque en cumplir con sus proyecciones de producción y controlar sus costos para mejorar la rentabilidad de sus inversionistas durante el resto del año.

La declaración del director ejecutivo, Keith Neumeyer, se da en medio del paro indefinido iniciado por las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que mantienen suspendidas las actividades desde el 18 de septiembre.

Mientras la empresa busca resolver el conflicto, la actividad económica de Tayoltita comienza a resentir la falta de ingresos de los trabajadores, en tanto comerciantes y prestadores de servicios enfrentan incertidumbre por el tiempo que pueda prolongarse la suspensión de labores.

El paro fue iniciado para exigir mejoras en las condiciones de seguridad e higiene, el pago completo de un bono de productividad y cambios en la contratación de personal externo.

Entre las principales inconformidades de los mineros se encuentran deficiencias en la ventilación de las llamadas “zonas calientes”, fallas y deterioro de maquinaria pesada, así como el uso de acero que consideran de baja calidad, situaciones que, aseguran, representan riesgos para quienes laboran dentro del yacimiento.

A estas demandas se suma el desacuerdo por el bono anual de productividad, cuyo pago permanece pendiente desde mayo.

En su mensaje, First Majestic también destacó el avance de sus proyectos de expansión en Santa Elena y Los Gatos, además de reportar un trimestre sólido de producción en La Encantada y avances en la reactivación de Jerritt Canyon.

Sin embargo, la compañía no detalló en su posicionamiento los avances de las negociaciones con los trabajadores de San Dimas ni planteó una fecha para el restablecimiento de las operaciones en la mina de Tayoltita.