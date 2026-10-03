First Majestic rompe el silencio sobre el verdadero motivo del paro de la mina en Tayoltita

Tras más de dos semanas de parálisis en la mina de Tayoltita, la empresa First Majestic rompió el silencio y llamó a la dirigencia sindical a retomar los canales institucionales para destrabar el conflicto laboral.

La prolongación del paro, afirma First Majestic, responde a la pretensión del sindicato de que la compañía absorba el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al bono anual de los trabajadores.

A través de un comunicado oficial, la firma minera aseguró mantener plena disposición a sostener un diálogo abierto y de buena fe para solucionar la controversia en la cabecera municipal de San Dimas, respetando lo estipulado en el contrato colectivo vigente y el marco legal aplicable.

Respecto al origen del paro, la empresa precisó que el bono en disputa fue pactado mediante el proceso de negociación colectiva ; sin embargo, aclaró que la diferencia radica en la postura de la representación sindical.

La dirigencia exige recibir el beneficio económico de forma íntegra sin que se les aplique la retención fiscal correspondiente por ley.

First Majestic desmintió las declaraciones de los líderes sindicales locales que han calificado el paro como un problema derivado de fallas en la seguridad del yacimiento.

La compañía puntualizó que dicho tema no formó parte de las discusiones previas al paro y que, recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) autorizó la continuidad de las operaciones tras realizar una inspección formal en materia de seguridad e higiene.

La empresa advirtió que la continuidad de la huelga afecta de manera directa la estabilidad económica de la región , impactando no solo a los mineros, sino también a contratistas, proveedores, comercios locales, socios ejidales y a las familias que dependen del sustento generado en Tayoltita.

Finalmente, First Majestic hizo un llamado a la dirigencia sindical a respetar los acuerdos contractuales y proteger la fuente de empleo, enfatizando que la defensa de los derechos laborales debe ir acompañada del cumplimiento de los compromisos pactados para garantizar la continuidad operativa de la mina.