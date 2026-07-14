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Fiscalía de EUA pide confiscar 15 mil millones a 'El Mayo' Zambada

EFE
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La Fiscalía federal de Estados Unidos pidió este lunes a un juez de Nueva York que ordene el decomiso de 15.000 millones de dólares al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada tras su declaración de culpabilidad.

Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, la Fiscalía solicita una sentencia de cadena perpetua y esa confiscación multimillonaria.

Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, y recibirá su sentencia el próximo 20 de julio.

"Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo", indica la carta


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Fiscalía, millones, Zambada, Mayo'

               

                
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