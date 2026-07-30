Fiscalía espera denuncia por caso de joven enviado del HG450 a casa con cuadro de apendicitis

La Fiscalía General del Estado de Durango manifestó que ya se realizan investigaciones en torno al caso del joven que presuntamente no recibió atención médica oportuna en el Hospital General 450, aunque precisó que hasta el momento los familiares no han presentado una denuncia formal por los hechos.

Luego de que El Siglo de Durango dio a conocer el caso de un paciente que, de acuerdo con el relato de sus familiares, fue diagnosticado posteriormente con un cuadro severo de apendicitis por personal de la Cruz Roja, tras haber sido enviado a su domicilio con paracetamol desde el HG450 y sin ser intervenido quirúrgicamente, la autoridad ministerial confirmó que da seguimiento al asunto.

Al ser consultada sobre el caso, la Fiscalía estatal señaló que la recopilación de elementos para la investigación ya comenzó; sin embargo, indicó que el procedimiento formal dependerá de que los deudos interpongan la denuncia correspondiente, lo cual estiman ocurrirá una vez que concluyan las diligencias relacionadas con la recuperación del joven, que fue intervenido en una clínica particular.

La carpeta de investigación permitirá determinar si existieron o no responsabilidades derivadas de la atención médica brindada al paciente y, en su caso, establecer las acciones legales que correspondan conforme avancen las indagatorias.