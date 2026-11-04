Fox y Calderón: el lastre del panismo

Vicente Fox le acaba de hacer tremendo favor a Morena, al poner en tela de juicio la credencial democrática con la que el panismo intenta distinguirse del actual régimen. La afirmación del expresidente en una entrevista para un medio español, en la que admite haber metido las manos para que ganara Felipe Calderón en 2006, somete al PAN a escrutinio público de cara a las elecciones de 2027.

La gravedad política para el Partido Acción Nacional no radica solo en las desafortunadas frases que el exmandatario vociferó, como si fuesen sentencias fundadas y cuyas acciones estuvieran avaladas por la legalidad, sino en la concepción del poder que revela tener quien encabezó la alternancia del año 2000.

En la oficina principal de la sede panista, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, seguramente las paredes retumbaron e hicieron que el dirigente nacional, Jorge Romero, se mordiera el órgano lingual, pues apenas un par de meses atrás sostuvo un encuentro con el expresidente, a quien en ese momento reconoció como un militante de experiencia, visión y compromiso con la democracia.

No obstante, el exmandatario, tras afirmar que hizo "ganar a Calderón, aunque no es muy democrático decir eso", ahondó en que su intención en todo momento fue que la Presidencia permaneciera en manos de su partido, comparando la sucesión con la decisión de un empresario sobre quién debía dirigir su negocio.

Se entiende, pues, que en la lógica de "Chente" la voluntad ciudadana queda subordinada a la continuidad partidista, en la que la Presidencia de la República se convierte en una gerencia que el titular saliente entrega a quien considera conveniente. Fox incluso sostuvo que no le habría entregado la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

El problema es que Vicente Fox, pese a llegar a la silla presidencial con el estandarte del cambio y las expectativas de un mejor gobierno, resultó ser igual o peor que todos los gobernantes de este país, llámense presidentes de la República o gobernadores de los estados, que se sienten dueños de las instituciones y con facultades para decidir quién merece o no sucederlos.

En ese contexto, las declaraciones del exmandatario resultan muy inoportunas para Acción Nacional. Y es que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional apenas había abierto la puerta para reincorporar a Fox y Calderón como figuras de referencia panista, rumbo a las elecciones de 2027, en las que se habrá de renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Ahora, Jorge Romero se encuentra ante la disyuntiva de recular o asumir las consecuencias que traería para el partido reciclar personajes políticamente apestados, que arrastran controversias costosas. Presentarlos como activos políticos y tradicionales, mientras sus declaraciones erosionan la narrativa democrática del PAN, sería una contradicción difícil de esconder.

Para Acción Nacional, el problema no es solamente Fox, sino su incapacidad como partido para tomar distancia de un pasado que condiciona su presente. Si quiere reconstruir su credibilidad, debe asumir una postura clara y explicar qué entiende hoy por democracia. Fox habló, Morena aprovechó y el PAN quedó atrapado entre su historia y su estrategia electoral.

EN LA BALANZA.- El Cabildo de Durango desestimó una propuesta de estacionamientos verdes presentada por el regidor emecista Alan Espinosa, sin explicar con claridad las razones técnicas, dando otra muestra de la poca prioridad que el municipio capitalino concede a la sustentabilidad. Durango enfrenta inundaciones, temperaturas cada vez más elevadas y una preocupante falta de espacios verdes, mientras parques como el Guadiana y el Sahuatoba siguen sin mostrar resultados claros de un programa efectivo de manejo y conservación a cargo del Instituto de Parques. La ciudad no necesita más discursos sobre modernización, sino decisiones que incorporen criterios ambientales a su crecimiento.

X: @Vic_Montenegro