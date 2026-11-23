AGENCIAS

La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) terminó este domingo sin un acuerdo político, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques.

En una cumbre en la que de nuevo se ausentó Estados Unidos, la presidencia turco-australiana, no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global. El abandono de los hidrocarburos, el aumento de la financiación climática en favor de los países en desarrollo y el impulso de la controvertida tecnología de captación de carbono fueron asuntos que encallaron las negociaciones.

La directora de Climate Action Network (CAN) Europe, Chiara Martinelli, sentenció en un comunicado que esta cita pasará a la historia como "una de las peores COP" jamás vistas por la falta de liderazgo político.