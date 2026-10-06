Fragil, seguridad habitacional de los mexicanos: Revela informe de vivienda 2026

“Ocho de cada 10 personas reportan haber reducido al menos un gasto en alimentos, o haber retrasado o evitado la atención médica durante el último año para poder pagar su vivienda, superando el promedio global de 75 por ciento. Esta brecha es preocupante porque sugiere que la inseguridad habitacional en México comienza mucho antes de que una familia pierda su casa o se vea obligada a dejarla. Muchos hogares parecen estar gestionando sus condiciones actuales, pero con muy poco margen de maniobra frente a una enfermedad, pérdida de empleo, aumento de costos o una emergencia familiar”.

Así lo estableció la directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad México (HPHM), Lacmi Rodríguez, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo de manera virtual, en la que se dieron a conocer los resultados de “Un hogar, pero ¿a qué costo?” , como parte del Informe Global de Investigación sobre Vivienda 2026, una investigación histórica, basada en una de las encuestas de opinión pública sobre vivienda más amplias realizadas a nivel mundial.

Dicho informe revela cómo la vivienda influye en la calidad de vida de las personas, su salud, su situación financiera, su estabilidad y sus oportunidades de futuro, poniendo en evidencia lo que tienen que sacrificar para poder pagar una vivienda.

“Más de un tercio, el 36 por ciento de las personas encuestadas, ha utilizado sus ahorros o fondos de emergencia, y 34 por ciento ha asumido un trabajo adicional. Esto sugiere que muchos hogares mantienen la estabilidad habitacional agotando sus reservas financieras, en lugar de contar con una asequibilidad sostenible, lo que los vuelve más vulnerables a futuras crisis”, comentó.

Por lo que advirtió que “si las tendencias actuales continúan, México corre el riesgo de perpetuar un ciclo en el que la esperanza persiste, pero la seguridad habitacional sigue siendo frágil.

Asimismo, el director de operaciones de HPHM, Luis Armenta, estableció que según el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), 57.3 por ciento de las viviendas en México son de autoproducción , es decir, construidas por las propias familias, frecuentemente sin asistencia técnica ni financiamiento formal.

“Esta modalidad refleja tanto la resiliencia de los hogares como las limitaciones para acceder a opciones habitacionales con escritura o que no sea vivienda temporal, y, aunque en el reporte el estrés relacionado con la vivienda (seguridad, calidad, ubicación, acceso a servicios y régimen de tenencia) de las personas en México es inferior al promedio global, 25 frente a 35 por ciento, la calidad de la vivienda sigue siendo un problema: casi cuatro de cada diez personas, 37 por ciento, reportan humedad, moho u otras condiciones poco saludables, frente a 23 por ciento a nivel global”, detalló.

Ante ello, en México, el 44 por ciento de las personas encuestadas considera que el sistema de vivienda parece estar fallando.