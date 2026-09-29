Freak Salazar expondrá en muestra colectiva en Aguascalientes

El artista duranguense José “Freak” Salazar llevará nuevamente su propuesta pictórica fuera de Durango, esta vez como parte de “Humanum: El cuerpo, el mundo y sus umbrales”, exposición colectiva que será inaugurada este miércoles en el Museo Espacio de Aguascalientes. La muestra, bajo la curaduría de Álvaro Gómez Gómez, reunirá las miradas de 42 artistas mexicanos alrededor de distintas formas de entender y representar la experiencia humana.

La participación representa un nuevo paso en la trayectoria de Salazar, cuya obra se ha caracterizado por un lenguaje visual marcado por la teatralidad, la melancolía y el simbolismo.

En sus pinturas aparecen de manera recurrente personajes como payasos, bailarinas, arlequines y dramaturgos, utilizados como recursos para explorar emociones, recuerdos, inquietudes y distintos estados del ser humano.

TRAYECTORIA

Uno de los reconocimientos más importantes en su carrera llegó con el Premio Estatal de Pintura Guillermo Bravo Morán, donde obtuvo el segundo lugar con “Segundo descenso”. El reconocimiento se suma a otros logros de su trayectoria, entre ellos el Primer Lugar del Premio Municipal de la Juventud en 2016 y su selección para la Primera Bienal de Pintura de México, realizada en San Luis Potosí en 2017. También ha participado en encuentros y exposiciones fuera de Durango, como el Festival Internacional de Muralismo Meeting of Styles, en Houston, Texas.

Su recorrido también ha incluido exposiciones individuales y colectivas en distintos espacios culturales. Entre ellas Renacer, proyecto que en 2025 marcó su primera exposición individual fuera de Durango, en Querétaro, integrada por 19 piezas entre óleos y acuarelas. En su trabajo, la teatralidad funciona como uno de los principales recursos para provocar al espectador y abrir distintas lecturas frente a cada personaje y escena.

Ahora, su obra llegará al Museo Espacio de Aguascalientes para integrarse a “Humanum”, donde compartirá espacio con otros creadores mexicanos y llevará la particular mirada que ha construido a lo largo de su trayectoria.