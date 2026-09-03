Frenan juicio contra Ruffo Appel por huachicol fiscal

Un Tribunal Colegiado dio un revés a la Fiscalía General de la República (FGR) al declarar infundada la queja que interpuso contra la decisión de un juez que frenó la apertura a juicio del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, preso por presuntamente encabezar una red de "huachicol" fiscal por ferrotanques.

Por unanimidad, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que el Ministerio Público cuestionó la resolución de Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, aludiendo términos genéricos, temas de interés social y orden público.

En agosto, Niño Jiménez concedió al exmandatario una suspensión definitiva en el amparo que tramitó contra la vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, resolución que suspendió la etapa intermedia del juicio hasta en tanto se resuelva la demanda de garantías.