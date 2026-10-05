Frente frío 1: Estados con bajas temperaturas y lluvias torrenciales este 6 de octubre | Pronóstico

Después del paso del huracán Polo y Rachel, así como el Monzón Mexicano sobre el territorio mexicano, el frente frío 1 de la temporada 2026-2027 ya se encuentra en el país.

Su ingreso provocó que desde el jueves 1 de octubre se registraran varios cambios climáticos, entre ellos las bajas temperaturas y lluvias sobre el norte de México.

Para esta semana no será la excepción y se prevé que durante el martes 6 de octubre se tengan condiciones similares a las de días pasados.

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico extendido que presenta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes el reciente sistema frontal se extendará con características de estacionario frente a las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Sin embargo, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera del golfo de México y la otra en las cosas del Pacífico Sur Mexicano, originado que haya probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

También, el huracán Rachel mantendrá su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar gradualmente al territorio nacional.

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas y lluvias?

Para el martes 6 de octubre, al menos 11 estados tendrán lluvias de consideración y mantendrán alertas de encharcamientos e inundaciones.

Entre ellos están:

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Oaxaca

Guerrero

Campeche

Sin embargo, las precipitaciones serán de diverente intensidad, pues podrían ir de lluvias puntuales (25 a 50 mm) a torrenciales (150 a 250 mm).

Mientras que las bajas temperaturas, que van de los 0 a 5 grados Celsius , solo estarán presentes en: