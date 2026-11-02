Frente frío 4: Alertan por heladas y temperaturas de hasta -5°C en Durango y otros estados | Fecha

A pesar de que los ciclones y tromentas han estado en calma durante los útimos días, hay otros fenómenos que se mantienen vigente sobre el territorio nacional y que han puesto en alerta a varios estados por diferentes codiciones climáticas.

Entre ellos está el frente frío número 4, que hace unos días ingresó a México y ha traído distintos cambios en el termómetro de varios estados, especialmente por la combinación con vaguadas y canales de baja presión.

Pronóstico general

Según el informe compartido por el Servicio Metereológico Nacional (SMN), el sistema frontal actual se extenderá sobre el norte de México, donde se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará chubascos en varios estados.

A esto se sumarán canales de baja presión que se extenderán en el interior del territorio nacional en interacción con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México mar Caribe.

También, una circulaicón anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la República Mexicana, mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvias en zonas de dicha región, así como entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los estados donde se esperan lluvias de diferente intensidades este 2 de noviembre son:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California Sur

Nuevo León

Nayarit

Estado de México

Puebla

Lista de estados con heladas y temperaturas de -5°C

Tras la permanencia del frente frío número 4, los siguientes días se tendrá el descenso de temperaturas en varias regiones del país, las cuales se esperan mínimas de -5 a 0 grados Celsius y de 0 a 5 .

Entre los estados se encuentran:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Sin embargo, solo aplicará para las zonas serranas, por lo que piden a los habitantes de estos lugares extrema precauciones.

Este pronósitco se extenderá el jueves 5 de noviembre , aunque es posible que cambie en las próximas horas.

¿Cómo estará el clima en Durango en próximos días?

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, para los próximos tres días se espera una baja probabilidad de lluvias en el estado, mientras que las rachas de viento podrían ir de los 10 a los 30 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, por la mañana serán de 9 a 13 grados Celsius, siendo el jueves el día con mayor probabilidad de frío.