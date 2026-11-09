Frente frío 4 impactará Durango y Chihuahua con temperaturas de -5 grados; ¿a partir de cuándo?

A poco más de un mes para que el invierno ingrese al territorio mexicano, algunos fenómenos han estado presentes en el país dejando cambios climáticos de consideración.

Uno de los más recientes es el frente frío número 4, el cual ha traído consigo la baja de temperaturas, sobre todo en estados que se encuentran en el norte.

Por lo que en días recientes no será la excepción, pues se espera que se tengan bajas temperaturas de hasta -5 grados Celsius.

Pronóstico general

Durante esta semana el frente frío número 4 se mantendrá como estacionario sobre la porción media del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y noroeste del país, generará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, fuertes en Nuevo León y Veracruz, así como chubascos en San Luis Potosí.

También, la masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de temperaturas y la posibilidad de bancos de niebla en algunas zonas del norte y noroeste del país.

Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura sobre el nororeste y norte de México, así como la corriente en chorro subtropical en zonas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango .

Mientras que un canal e baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, goldo de México y mar Caribe, dejarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En cuanto a las bajas temperaturas, Durango y Chihuhua mantendrán un termómetro de -5 a 0 grados Celsius , por lo que deberán tomar precacuiones.

¿A partir de cuando habrá bajas temperaturas en estos estados?

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bajas temperaturas en Durango y Chihuahua comenzarán durante la madrugada del martes 10 de noviembre.

Es más probable que se sienta en las zonas serranas y se extienda en las primeras horas de la mañana, aproximadamente hasta las siete u ocho de la mañana.