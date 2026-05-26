Frente frío 52 llegará a México con heladas de -5°, viento fuerte y lluvias; ¿afectará a Durango?

Pese a que la temporada de frentes fríos estaba prevista para terminar al llegar el número 48, que fue a inicios del mes de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado en su reciente pronóstico que un sistema frontal fuera de de este tiempo llegará México.

Se trata del número 52 y está previsto que tras tocar tierra, se desarrollen condiciones atípicas de la temporada de calor, como heladas de -5 grados Celsius, vientos fuertes y lluvias, las cuales podrían afectar a varios estados del territorio.

Pronóstico general y fecha de ingreso del frente frío 52

De acuerdo al informe de este martes 26 de mayo, el SMN asegura que una vaguada en altura se extenderá sobre el noroeste y oriente del país, interacturando con una divergencia en altura y con el ingreso de humedad del golfo de México.

Esto ocasionará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas, así como la posible caída de granizo, lluvias muy fuertes y fuertes.

Simultaneamente, la onda tropical número 2 se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec y se combinará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, divergencia en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe, generando también precipitaciones.

Dicho pronóstico se mantendrá durante el miércoles 27 y jueves 28 de mayo, siendo la madrugada del primer día cuando el frente frío 52 se aproximará al noroeste del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán heladas, viento y lluvias por el frente frío 52?

En el mismo pronóstico, se dice que este sistema frontal tendrá una interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0°C: zona serranas de Chihuahua y Durango

zona serranas de Chihuahua y Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, Durango , Sinaloa, Nayarit y Jalisco

Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, , Sinaloa, Nayarit y Jalisco Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco

Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Michoacán

Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Michoacán Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango , Aguascalientes, Nayarit y Colima

El pronóstico para Durango

El pronóstico general indica que el estado de Durango sí tendrá algunos momentos de afectación por este frente frío 52, a esto se suma el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, que asegura que miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo mantiene probabilidad de lluvias.

Aunque el jueves será menor, municipios del centro, sureste, noroeste y la capital, podrían verse con precipitaciones aisladas.

En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas, para estos tres días las mínimas serán de entre 14 y 17 grados celsius, mientras que las altras irán de los 31 a los 34.