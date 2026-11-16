El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió en su pronóstico extendido que el frente frío número 6 ya avanza sobre el territorio mexicano dejando condiciones diversas en varios de los estados.

Sin embargo, también se prevé que otros fenómenos y un nuevo sistema se asocien con este para incrementar la alerta de ambiente congelante y descenso de temperaturas.

Pronóstico general extendido

De acuerdo al pronóstico compartido, este sistema frontal número 6 recorre el norte y noroeste del país , en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo; así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Además, la masa de aire polar que impulsa a dicho sistema frontal, originará descenso de temperaturas en las zonas ya mencionadas, así como evento de "Norte" donde las rachas de viento serán de 50 a 70 kilómetros en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

También, canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad provenientes del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país con lluvias fuertes a muy fuertes.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y el próximo nuevo frente frío número 7, se unirán entre martes y jueves, por lo que habrá un cambio de clima de consideración.

¿Cómo afectará a Durango el frente frío número 6 en próximos días?

El frente frío número 6 seguirá vigente durante este lunes, martes, miércoles y jueves, siendo Durango uno de los estados que tendrán afectaciones de consideración.

Según el pronóstico, la entidad duranguense se mantendrá con bajas probabilidades de lluvia, pero el viento estará presente con rachas que irán de los 10 a los 40 kilómetros por hora.

Por dicho sistema frontal, las temperaturas mínimas en Durango serán de -5 a 0 grados Celsius durante los días ya mencionados, sin embargo, la zonas serranas serán las más afectadas.

En cuanto a la capital, por las mañanas se prevé un termómetro con 7 a 11 grados, por lo que piden a la ciudadanía abrigarse bien.