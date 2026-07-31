Frente frío fuera de temporada llegará a Durango con lluvias; ¿cuándo? Este es el pronóstico

A pesar de que han pasado cuatro meses desde que la temporada de frentes fríos terminó, en las últimas semanas se han registrado varios de estos fenómenos fuera de temporada, trayendo consigo condiciones climáticas atípicas al verano.

Tras el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los expertos en el clima, uno de estos frentes se registrará en el territorio mexicano, afectado a gran parte de este e incluyendo al estado de Durango.

Según el pronóstico, se espera que haya un aumento potencial de lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Además, este fenómeno tendrá un interacción con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical. Incluso, el SMN prevé que su ingreso disminuya la onda de calor en varias regiones.

¿Cuándo llegará el frente frío a Durango?

De acuerdo con la información proporcionada, este nuevo sistema frontal arribará al territorio nacional y Durango la madrugada de este sábado 1 de agosto y se extendería el pronóstico hasta el lunes 3.

En lo que respecta a la entidad duranguense, se espera que las lluvias sean muy fuertes, de 50 a 75 mm, durante este fin de semana. Sin embargo, para el lunes cambiarían a intensas, de 75 a 150 mm, por lo que piden mantenerse alerta en los canales oficiales.

Respecto al viento, el SMN prevé que sea de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 o 70 km/h, únicamente durante el sábado y domingo.

En cuanto a las temperaturas, el 1 de agosto se tendrá un ambiente caluroso y el termómetro podría llegar entre los 35 y 40 grados Celsius. Pero esto durará poco, pues el pronóstico indica que el domingo finalizará la onda de calor en Durango y otros cinco estados.

¿En qué otros estados lloverá?

Las lluvias de este sábado, domingo y lunes también están previstas en otros estados como: